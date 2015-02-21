Ege Üniversitesi'nde gerginlik sürüyor; 7 kişi gözaltında

İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatını kaybettiği olayın ardından üniversitede gerginlik sürüyor. Bölgede araştırma yapan polis, olay yerinde beş bıçak bulurken, yedi kişi de gözaltına aldı.

Taylan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü grup ile sol görüşlü ve doğu kökenli öğrenciler arasında bir süredir devam eden sözlü tartışmalar, dün kavgaya döndü. Akşam saatlerinde okula gelen yaklaşık 40 kişilik ülkücü grup ile 20 kişilik karşıt görüşlü öğrenciler arasında, Edebiyat Fakültesi önündeki kafeteryada kavga çıktı.

Kavgada, Ülkü Ocakları'nın Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun yanı sıra karşı gruptaki Nurullah Semo ve yine her iki gruptan altı öğrenci yaralandı. Bacağından aldığı yarayla aort damarı kesilen Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nurullah Semo'nun tedavisinin de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü hayati tehlikeyi doktorlardan alınan bilgiye göre atlattığı öğrenildi.



Polis araştırma başlattı

Olayın bastırılmasının ardından polis de araştırma başlattı. Hem görgü tanıklarının verdiği bilgiler hem de elde edilen delil ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karışanların kimlikleri tespit edildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan ve kavgaya karıştıkları ortaya çıkan birisi ülkücü gruptan altı kişi, gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Halen hastanedeki tedavisi devam eden ve başında polisin önlem aldığı Nurullah Semo için de yine gözaltı işleminin yapıldığı açıklandı. Kavgaya karışan kişilerin sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla, adliyeye gönderilecekleri öğrenildi. Bu arada, kavganın olduğu bölgede de inceleme yapan polisin, olayda kullanıldığı saptanan 5 bıçak bulduğu bilgisi verildi.



Vali Toprak, açıklama yaptı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybetmesiyle, özellikle Twitter üzerinden çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, İç Güvenlik Yasa Tasarısı görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de söz alıp, polisin ve valiliğin gerekli önlemleri almadığını, ambulansın 45 dakika sonra müdahalede bulunduğunu, polis aracının da yaralıyı hastaneye götürmediğini açıkladı.

Vural'ın bu açıklamalarına, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı İzmir Valisi Mustafa Toprak cevap verdi. Polemik yaratmak istemediğini ve sağduyu çağrısında bulunduğunu söyleyen Toprak, "Ambulansın geç gittiği, polisin yetersiz kaldığı gibi açıklamalar doğru değil. Ben bunların acı olay sonrasında eksik alınan bilgiler sonrasında yapıldığına inanıyorum. Çünkü ambulans, trafiğin en yoğun saatinde bölgeye 20 dakika gibi bir sürede gitmiş ve müdahale etmiş. Ayrıca o anda orada polis aracı yok zaten, olsa bile ambulanslar gittiği için yaralılar ambulanslara alınmış. Üniversiteye de polisin girmesi, yönetimin çağrısına bağlı. Ama bizim arkadaşlarımız kavga bilgisini aldıktan sonra hemen müdahalede bulunmuşlar. Zaten görüntüler de incelendiğinde bu gerçeklik ortaya çıkacak" dedi.

Üniversite tatil edilecek mi?



Üniversitede eğitimin, gerginliğin göz önünde bulundurularak tatil edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise bu konuda daha sonra değerlendirme yapılması gerektiğini ifade eden Toprak, "Burada gerginliği bırakmak lazım. Kardeşliği, sağduyuyu, metaneti, sabrı telkin etmek lazım. Ben öğrencimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ancak sabır beklediğini söylüyorum. Elbette, polisin araştırması da titiz bir şekilde devam ediyor. Bunun adli soruşturmasını kimse engelleyemez. En ince ayrıntısına kadar arkadaşlarımız görüntüleri de inceleyip ortaya çıkartacak" dedi.



Polisin önlemleri sürüyor

Ege Üniversitesi'ndeki olaylar sonrasında, polis de alarma geçti. Kentteki diğer üniversitelerin bulunduğu bölgelerde ve öğrenci yurtlarında, olası kavgaların önüne geçmek için önlemler alındı. Polis, zanlılardan Nurullah Semo'nun tedavi gördüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yine çevik kuvvet ekipleriyle, beklemeye başladı.

Bu arada bu kavga öncesinde fakülte yönetiminin başlattığı, karşıt görüşlülerin ders saatlerini değiştirme çalışmalarının da, süreceği, önümüzdeki haftadan itibaren bunun da uygulamaya konulacağı öğrenildi.



Cenazesi ikindide kaldırılacak

Ege Üniversitesi Hastanesi morgundan gece alınan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, Çakıroğlu için Özkanlar Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleneceği açıklandı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınacak olan namazın ardından da Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Polisin yoğun katılımın olmasını beklediği camideki, önlemlerini de yine sabah saatlerinden itibaren aldığı gözlemlendi.

Olayın ardından TBMM'de söz alıp açıklama yapan ve bu sırada da gözleri dolan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, gece yarısı, cenaze törenine katılmak üzere İzmir'e geldi. Törene Oktay Vural ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu da katılacak.