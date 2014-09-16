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Sağlık

Finlandiyalı bilim insanları ideal uyku süresini hesapladı

Araştırmalara göre günde 7-8 saat uyuyan insanlar, 5 saatten az veya 10 saatten fazla uyuyan insanlara göre daha az hasta oluyor

16 Eylül 2014 22:11

Finlandiyalı bilim insanları, kişilerin çalışmadan geçirdiği iş günü sayısı ile ortalama ne kadar uyudukları ile ilgili verileri karşılaştırarak en uygun uyku süresini ortaya çıkardı.

Sleep dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 30 yaş üstü 1 875 kadın ve 1 885 erkek üzerinde anket çalışması yaparak katılımcılara yatakta ne kadar süre geçirdikleri soruldu. Elde edilen anketler Devlet Sosyal Sigorta Kurumu veri tabanında bulunan onların hasta raporu aldığı verilerle karşılaştırıldı.

Günde 7-8 saat uyuyan insanların 5 saatten az veya 10 saatten fazla uyuyan insanlara göre daha az hasta raporu aldıkları ortaya çıktı. Fark 5 ile 9 gün arasında oldu. Bilim adamları en uygun uyuma süresini ortaya çıkarırken, bu rakam erkekler için 7 saat 42 dakika, kadınlar için ise 7 saat 38 dakika olarak belirlendi. Araştırmayı yapan kişiler bunun ortalama veriler olduğu, her kişiye ait uygun uyku süresi bulunduğu, bazıları 6 saat uykudan sonra kendini mükemmel hissediyorsa onun için endişelenecek bir şey olmadığını vurguladı.

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