Uykudan çalmak aklı ve ömrü kısaltıyor

Sabah işe yetişme telaşı birçok kişinin uyku düzenini etkiler. Ancak yeterli uyku sağlıklı yaşam tarzının anahtarı; kalbi, kiloyu, aklı, kısacası metabolizmanın her şeyini etkiliyor.

Ramazan ayında uyku düzeninin bozulmasının yaratabileceği sorunlara dikkat çeken Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, iyi bir gece uykusu hakkında bilim dünyasında keşfedilen buluşların ana başlıklarını şöyle sıralıyor:

Hafızayı geliştir

Aklınız siz uyurken sürpriz bir şekilde meşguldür. Uyku sırasında hafızanızı güçlendirir ya da uyanıkken öğrendiğiniz yetenekleri tekrar eder.(Bu süreç konsilidasyon olarak adlandırılır.) NYU (New York Üniversitesi) Langone Sağlık Merkezi’nden Doç. Dr. David Rapoport, “Eğer bir şeyi öğrenmek için çabalarsanız, fiziksel ya da mental olsun, onu kesin bir şekilde öğrenirsiniz. Siz uyurken daha iyi öğrenmenizi sağlayan bazı şeyler olur" diyor. Başka bir deyişle eğer yeni bir şeyi öğrenmek için çabalarsanız -İspanyolca ya da bir tenis hareketi olsun- uyuduktan sonra daha iyi performans gösterirsiniz.

Daha iyi uyursanız daha iyi yaşarsınız

Çok fazla uyku, çok az uyku nedenleri ya da etkileri belli olmamasına rağmen kısa yaşam süresiyle ilişkilidir. Hastalıklar uyku partnerinizi de etkileyebilir. Uyku aynı zamanda yaşam kalitesini de etkiler. New York’daki StLuke’s-Roosevelt Hastanesi’nde Uyku Bilimi Başkanı olan Dr. Raymonde Jean “Birçok şey uykumuzdan etkilenir, eğer daha iyi uyursanız, kesinlikle daha iyi yaşarsınız. Bu oldukça açık” diyor.

Ödemi azaltır

Ödem, kalp hastalıklarıyla, inmeyle, diyabetle, eklem hastalıkları ve erken yaşlanmayla bağlantılıdır. Araştırmalar gösteriyor ki az uyuyan insanların -gecede 6 saat ya da altı- kanında inflamasyon protein seviyeleri daha yüksektir.