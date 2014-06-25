T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Dolunay uykuyu etkilemiyor

Alman bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucu, dolunayın inanılanın aksine uyku düzenini etkilemediğini tespit etti.

25 Haziran 2014 13:48


Alman bilim insanları çoğu insanın inancına karşı çıkan bir tespitte bulundu. Münih merkezli Max Planck Psikiyatri Enstitüsü araştırmacıları, dolunayın uykusuzluğa yol açmadığı sonucuna vardı.

Bulguya geniş katılımlı uyku çalışmalarının sonuçları temel alınarak ulaşıldı. Araştırmacılar, çalışmaya 2013 ve 2014 yıllarında 30 ve 50 kişinin katıldığı iki araştırmayla başladı. İki çalışma sonucuna göre, dolunayın olduğu gecelerde uyku sürecinin daha kısa olduğu bildirildi. Fakat insanların uyku gördüğü REM evresinde tutarsızlık olduğu kaydedildi.

Bu evre, ilk çalışmada dolunay döneminde, ikinci çalışmada ise yeniay döneminde gecikti. Ancak araştırmacılar küçük katılımlı çalışmalar tesadüfi sonuçlar doğurabileceği için 1256 deneğin 2 bin 97 gece boyunca gözlemlendiği bir çalışmanın bulgularını inceledi ve uyku ve Ay'ın evreleri arasında istatistiki açıdan bir korelasyon olmadığı sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, 20 bin geceden daha uzun sure boyunca deneklerin gözlemlendiği yayınlanmamış çalışmaları da incelediklerini ve aynı sonuca vardıklarını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanMax Planck Psikiyatri EnstitüsüREMWelle Türkçe dpa BS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24