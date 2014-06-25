Dolunay uykuyu etkilemiyor



Alman bilim insanları çoğu insanın inancına karşı çıkan bir tespitte bulundu. Münih merkezli Max Planck Psikiyatri Enstitüsü araştırmacıları, dolunayın uykusuzluğa yol açmadığı sonucuna vardı.

Bulguya geniş katılımlı uyku çalışmalarının sonuçları temel alınarak ulaşıldı. Araştırmacılar, çalışmaya 2013 ve 2014 yıllarında 30 ve 50 kişinin katıldığı iki araştırmayla başladı. İki çalışma sonucuna göre, dolunayın olduğu gecelerde uyku sürecinin daha kısa olduğu bildirildi. Fakat insanların uyku gördüğü REM evresinde tutarsızlık olduğu kaydedildi.

Bu evre, ilk çalışmada dolunay döneminde, ikinci çalışmada ise yeniay döneminde gecikti. Ancak araştırmacılar küçük katılımlı çalışmalar tesadüfi sonuçlar doğurabileceği için 1256 deneğin 2 bin 97 gece boyunca gözlemlendiği bir çalışmanın bulgularını inceledi ve uyku ve Ay'ın evreleri arasında istatistiki açıdan bir korelasyon olmadığı sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, 20 bin geceden daha uzun sure boyunca deneklerin gözlemlendiği yayınlanmamış çalışmaları da incelediklerini ve aynı sonuca vardıklarını bildirdi.