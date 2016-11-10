T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler Devlet Başkanı'ndan Trump yorumu: İkimiz de küfretmeyi seviyoruz

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Obama'ya 'O... Ç...' demişti

10 Kasım 2016 20:42

ABD'nin 45'inci başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı tebrik eden Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "İkimiz çok benziyoruz, en ufak bir şeyde küfrediyoruz" dedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ile son zamanlarda yaşadığı gerilimi Donald Trump'ın başkan seçilmesi ardından geride bırakacağına dair sinyaller verdi. CNN International'ın haberine göre Duterte, "Başkan Trump'ı tebrik etmek istiyorum. Çok yaşa! Savaşmak istemiyorum çünkü artık Trump var" dedi. Duterte, Haziran ayında başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkesinde uyuşturucuyla mücadele yöntemi sebebiyle tüm dünyadan olduğu gibi ABD'den de tepki almıştı.

Duterte'nin Eylül ayında ABD Başkanı Barack Obama'ya ağır bir küfür sarf etmesinin ardından ilişkiler daha da gerilmişti.

Bundan bir ay sonra ise Çin'e ziyareti sırasında Duterte, ABD ile ortaklığının bittiğini söyleyerek "Amerika kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Trump'ın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Trump'la ortak özellikleri bulunduğunu söyledi.

Duterte, "İkimiz de küfretmeyi seviyoruz. En ufak bir şey olduğunda, anında lanet ediyoruz. Biz aynıyız" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

filipinlerdutartetrumpobama

İlgili Haberler

Filipinler Devlet Başkanı’ndan Obama'ya: O.. çocuğu!

"Filipinler bir vasal devlet değil, ABD'nin sömürgesi olmaktan uzun zaman önce çıktık"

Filipinler liderinden Obama'ya: Cehenneme kadar yolun var

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD Başkanı Barack Obama'ya, ABD'nin ülkesine silah satmayı reddetmesini "umursamadığını" söyleyerek, "Cehenneme kadar yolun var" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı'ndan Obama'ya hodri meydan: Hadi beni devirin!

Rodrigo Dutert, ABD Başkanı Obama'ya yönelik "O.... Ço..." sözleriyle gündeme gelmişti

Filipinler Devlet Başkanı: Bir daha küfretmeyeceğime dair yemin ettim

Duterte, Obama'ya ve Papa'ya küfretmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24