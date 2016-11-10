Filipinler Devlet Başkanı'ndan Trump yorumu: İkimiz de küfretmeyi seviyoruz

ABD'nin 45'inci başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı tebrik eden Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "İkimiz çok benziyoruz, en ufak bir şeyde küfrediyoruz" dedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ile son zamanlarda yaşadığı gerilimi Donald Trump'ın başkan seçilmesi ardından geride bırakacağına dair sinyaller verdi. CNN International'ın haberine göre Duterte, "Başkan Trump'ı tebrik etmek istiyorum. Çok yaşa! Savaşmak istemiyorum çünkü artık Trump var" dedi. Duterte, Haziran ayında başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkesinde uyuşturucuyla mücadele yöntemi sebebiyle tüm dünyadan olduğu gibi ABD'den de tepki almıştı.

Duterte'nin Eylül ayında ABD Başkanı Barack Obama'ya ağır bir küfür sarf etmesinin ardından ilişkiler daha da gerilmişti.

Bundan bir ay sonra ise Çin'e ziyareti sırasında Duterte, ABD ile ortaklığının bittiğini söyleyerek "Amerika kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Trump'ın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Trump'la ortak özellikleri bulunduğunu söyledi.

Duterte, "İkimiz de küfretmeyi seviyoruz. En ufak bir şey olduğunda, anında lanet ediyoruz. Biz aynıyız" şeklinde konuştu.