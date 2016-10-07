Filipinler Devlet Başkanı'ndan Obama'ya hodri meydan: Hadi beni devirin!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD’yi hedef alarak yaptığı konuşmada, "Hadi beni devirin" ifadesini kullandı.

Inquirer’da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Duterte, başkanlık koltuğunda 100. gününün sonunda yaptığı konuşmada, ABD yönetimine "Hadi beni devirin" diyerek meydan okudu.

Duterte, “Bize paspas muamelesi yapamazsınız. Aksi halde buna pişman olursunuz.” diyerek ABD yönetiminin kendisine yönelik eleştirilerine karşılık vermeyi sürdürdü. Konuşmasında “Söylediklerinize dikkat edin. Aksi halde Filipinler’i kaybedersiniz.” ifadesini kullanan Duterte, ABD’nin Filipinler'in uyuşturucu çeteleri ve kullanıcılarına karşı uyguladığı politikayı eleştirmesi yerine BM’deki büyükelçisi vasıtasıyla soruşturma açmasını tavsiye etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yönelik açıklamalarda da bulunan Duterte, “Beni CIA vasıtasıyla devirmek mi istiyorsunuz? Cesaretiniz varsa deneyin. Şerefimi, yaşamımı ve başkanlığımı hiçe saymış biriyim. Başıma ne gelirse gelsin kaderden başka bir şey değildir. Eğer devrileceksem, bu da başkanlığımın bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Duterte, “Sizin için kendimizi feda ettik. Vatanımızı ele geçirdiniz. Halen buradasınız. Sizin varlığınız nedeniyle 2. Dünya Savaşı’nda çok acılar çektik. Burada olmasaydınız, ülkemiz böylesine büyük bir yıkım yaşamazdı. Sizin yüzünüzden 200 bin Filipinli hayatından oldu.” dedi.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte'nin özellikle uyuşturucu çeteleri ve kullanıcılarına yönelik uygulamaları ülke içinden ve dünyadan yoğun eleştiri alıyor.

Duterte'nin iktidara geldiği günden bu yana 3 binden fazla şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Duterte'ye söz konusu ölümleri durdurması ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyması çağrısında bulunmuştu.