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BBC Türkçe

Obama kendisine küfreden Filipinler Devlet Başkanı ile görüşmeyecek

ABD Başkanı'nın, Duterte yerine Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini açıkladı

06 Eylül 2016 05:58

Laos'taki ASEAN Zirvesi'nde bugün yapılması planlanan Barack Obama-Rodrigo Duterte görüşmesi, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin ABD Başkanı Barack Obama'ya küfretmesi üzerine iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında planlanan Obama-Duterte görüşmesinin yapılmayacağını, ABD Başkanı'nın, Duterte yerine Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini açıkladı.

Obama görüşmede Filipinler'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, hükümet güçleri tarafından yapıldığı iddia edilen yargısız infazları gündeme getireceğini belirtmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise bunun üzerine "O.... çocuğu, eğer bunu yaparsan görüşmede suratına küfredeceğim" demişti.

Obama ise bunun üzerine Duterte'nin renkli bir kişilik olduğunu söylemiş ve ekibine Duterte ile yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirme olasılığını araştırma görevi vermişti.

Price ise bunun mümkün olmadığını ve Obama'nın Duterte yerine Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye ile görüşeceğini açıkladı.

Bu, ABD Başkanı Barack Obama'nın Haziran ayında başkanlık görevini devralan Rodrigo Duterte ile ilk görüşmesi olacaktı.

Duterte'nin göreve gelmesinden bu yana 2 bin 400'den fazla kişi uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda öldürüldü.

Filipinler Devlet Başkanı "Operasyonlar sürecek. Çok fazla insan ölecek, son satıcı sokaklardan çekilene, son uyuşturucu taciri ölene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Duterte daha önce de kullandığı cinsiyetçi ifadelerle ve suçlulara yönelik şiddet dolu sözleriyle dikkat çekmişti.

Duterte başkan seçilmeden önce Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francois'e ve ABD'nin Manila Büyükelçisi'ne de Obama için kullandığı küfrü kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler insan hakları ihlali yaptığını belirterek Duterte'nin politikalarını kınamıştı.

Roma Katolik Kilisesi de nüfusunun çoğunluğu Katolik olan ülkenin başkanını politikaları nedeniyle eleştirmişti.

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