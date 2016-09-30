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BBC Türkçe

Filipinler lideri Duterte: 3 milyon uyuşturucu bağımlısını Hitler gibi katletmekten mutluluk duyarım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadele için yürüttüğü kampanyayı Yahudi Soykırımı ile kıyasladı. Dutarte, "Hitler 3 milyon Yahudiyi katletti. 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Onları katletmekten mutluluk duyarım" dedi.

30 Eylül 2016 15:22

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadele için yürüttüğü kampanyayı Yahudi Soykırımı ile kıyasladı.

Rodrigo Duterte, "Hitler 3 milyon Yahudiyi katletti. Ülkemde 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Onları Hitler gibi katletmekten memnuniyet duyarım." dedi.

Duterte bu açıklamayı, daha önce belediye başkanlığı yaptığı dönemde "suçluları" öldürtmek için ölüm mangalarına onay vermekle suçlandığı Davao kentinde yaptı.

Nazilerin iktidarı döneminde Yahudilerden ve diğer gruplardan en az 6 milyon kişinin öldürüldüğü düşünülüyor.

Duterte de Filipinler'de iktidara geldiği Haziran ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılarına ve kullanıcılarına karşı kanlı bir kampanya yürütülüyor.

Resmi verilere göre, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda ya da gönüllü milislerin eylemlerinde 3 bini aşkın kişi öldürüldü.

Öldürülenler genellikle ortada bırakılıyor, yanlarına nelerle suçlandıklarını sıralayan birer mesaj bırakılıyor.

Rodrigo Duterte seçilmeden önce de, Filipinler'de suçla mücadele için 100 bin sabıkalıyı öldürteceğini söylemişti.

Gazetecilere "Kamuoyunda bir tür Hitler'in kuzeni gibi sunulduğunu" söyleyen Duterte, kendisini soykırımla suçlayan muhaliflerine yanıt veriyordu.

Filipinler'de bu hafta başında yayımlanan son yayınlanan resmi rakamlara göre uyuşturucu kullananların sayısı 1,8 milyona yaklaştı.

Bu rakam da nüfusun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.

Duterte konuşmasında öfkeyle "En azından Almanya'nın Hitler'i varsa, Filipinlerin de ..." diyerek yerel basına göre kendisini işaret etti.

Reuters haber ajansı ise başta ABD olmak üzere farklı ülkelerdeki Yahudi gruplarının Duterte'te sert tepki gösterdiklerini bildirdi.

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