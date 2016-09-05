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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı’ndan Obama'ya: O.. çocuğu!

"Filipinler bir vasal devlet değil, ABD'nin sömürgesi olmaktan uzun zaman önce çıktık"

05 Eylül 2016 20:26

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisini "yargısız infazlarla" suçlayan ABD Başkanı Barack Obama'ya "O... çocuğu" diyerek küfretti.

Sputnik'in haberine göre, Laos'taki Güneydoğu Asya Ulusları Birliği'nin zirvesinde konuşan Duterte, Obama'ya seslenerek, "Saygı duymalısın. Sorular ve açıklamalar atamazsın" derken, Filipinler'in yerli dillerinden olan Tagalog dilinde, Obama'ya "Putang ina (o... çocuğu)" diyerek küfretti. Duterte küfrettikten sonra, "Seni burada lanetlerim" diye konuştu.

Filipinler Cumhuriyeti halkı dışında kimseye cevap vermeyeceğini belirten Duterte, "Onu [Obama'yı] umursamıyorum. Kim o?" dedi.

Duterte, "Filipinler bir vasal devlet değil. ABD'nin sömürgesi olmaktan uzun zaman önce çıktık" dedi.

Duterte, Obama'nın insan hakları konusunda konuşmasını da eleştirerek, Amerikalıların Moro (Filipinlerdeki Müslüman halk) halkından 600 bin kişiyi katletmesini hatırlattı.

"Şu ana kadar ABD'den bir özür duymadık" diyen Duterte, insanların ABD'den çok etkilendiğini, ancak kendisinin onu herkesin önünde tekmelemekte duraksamayacağını söyledi.

Duterte, yakın zamanda uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara karşı "ölüm" kampanyası başlatmıştı.

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