Filipinler liderinden Obama'ya: Cehenneme kadar yolun var

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD Başkanı Barack Obama'ya, ABD'nin ülkesine silah satmayı reddetmesini "umursamadığını" söyleyerek, "Cehenneme kadar yolun var" dedi.

Duterte, öfkeli açıklamasıyla Obama ile arasındaki düelloyu sürdürürken, Rusya ve Çin'in zaten ülkesine kolayca füze ve silah sağladığı mesajını verdi.

Duterte, "Madem silah satmak istemiyorsunuz, ben de Rusya'ya giderim" dedi.

Salı günü Başkent Manila'da konuşan Filipinler lideri, ABD'nin ülkesini "hayal kırıklığına uğrattığını" ve dış politikasını gözden geçireceğini belirtti.

Duterte, "Amerika ile ayrılacağım" diye konuştu. Duterte'nin "ayrılmak" ile ne kast ettiği ise henüz açıklık kazanmış değil.

Duterte, "Bu söylediklerim size saçmalık gibi gelse de, bu cumhuriyetin birliğini ve insanlarını sağlıklı tutmak benim kutsal görevim" diyerek kendini savundu.

Filipinler Devlet Başkanı, generallerini Rusya'ya yolladığını ve "Kaygılanma, bizde ihtiyacın olan her şey var ve sana vereceğiz" yanıtı aldıklarını vurguladı.

Duterte, "Çin'e gelince, bize 'Gel, imzala ve her şey sana teslim edilecek' denildi" diye konuştu.

ABD Dişleri Bakanlığı'nı ülkesine yardım etmek yerine ona darbe vurmakla" suçlayan Duterte, "O zaman cehenneme kadar yolun var Bay Obama, cehenneme git" dedi.

Duterte'nin açıklamalarından Avrupa Birliği (AB) de nasibini aldı. Filipinli lider, "AB, arafta kalmayı seçti. Cehennem zaten ağzına kadar dolu. Sizden neden korkayım ki?" diye uyardı.

Washington ile Duterte arasındaki sözlü atışmalar, Obama'nın 6 Eylül'de Laos'ta yapılması beklenen ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) zirvesi öncesinde Filipinler hükümetinin "uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı yargısız infazları" Duterte ile ikili görüşmelerine taşıyacağını açıklamasıyla alevlenmişti.

Obama-Duterte görüşmesi, Filipinli liderin "O.... çocuğu, eğer bunu yaparsan görüşmede suratına küfredeceğim" demesiyle ABD tarafından iptal edilmişti.

Görüşme, Obama'nın Haziran ayında başkanlık görevini devralan Rodrigo Duterte ile ilk görüşmesi olacaktı.

Duterte'nin görevi devralmasından bu yana uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki 2 bin 400'den fazla kişi, operasyonlarda öldürüldü.

Duterte ise, operasyonları sürdüreceğini söyleyerek, "Çok fazla insan ölecek, son satıcı sokaklardan çekilene, son uyuşturucu taciri ölene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Rodrigo Duterte son olarak Cuma günü ölüm mangalarına onay vermekle suçlandığı Davao kentinde yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele için yürüttüğü kampanyayı Yahudi Soykırımı ile kıyaslamıştı.

Duterte, "Hitler 3 milyon Yahudi'yi katletti. Ülkemde 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Onları Hitler gibi katletmekten memnuniyet duyarım" demişti.

Yerel medya, Duterte'nin "En azından Almanya'nın Hitler'i varsa, Filipinlerin de ..." sözleriyle kendisine işaret ettiğini aktarmıştı.