Filipinler Devlet Başkanı: Bir daha küfretmeyeceğime dair yemin ettim

ABD Başkanı Barack Obama'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e kadar birçok isme ettiği küfürlerle gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir daha küfretmeyeceğine dair yemin etti.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Duterte, uçakta herkes uyurken gökyüzüne baktığını ve "Eğer kötü konuşmayı bırakmazsan bu uçağı hemen düşürürüm" diye bir ses duyduğunu iddia etti. "Kendi kendime 'bu da kim' dedim. Tabii ki Tanrı'ydı" şeklinde konuşan Duterte, yaşadığı olayın ardından bir daha küfür, hakaret ve kötü sözler kullanmayacağına dair tanrıya yemin ettiğini söyledi.

Duterte, tanrıya verilen sözün Filipinler halkına da verilmiş bir söz olduğuna inandığı için yaşadığı olayı anlattığını belirtti.

Obama'ya, Papa'ya küfretmişti

Geçen yıl Papa Francis'in ülkesini ziyareti sırasında söylediği küfürlü sözlerle gündeme gelen Duterte, daha sonra özür dilemişti.

Duterte, eylülde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesi sırasında, uyuşturucu ile mücadele konusundaki eleştirilere nasıl cevap vereceği sorusu üzerine, ağır ifadelerle ABD'yi ve Obama'yı eleştirerek, kimsenin kendisine uyuşturucuyla mücadele konusunda hesap soramayacağını dile getirmişti. Görüşmenin ABD tarafından iptal edilmesi üzerine Duterte, sarf ettiği sözler için pişmanlığını dile getirmişti.