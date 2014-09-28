T24 LogoT24 Logo
Spor

Filenin sultanları ikinci turda!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Kamerun’u 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi

28 Eylül 2014 17:35

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 5. ve son maçında Kamerun'u 3-0 mağlup etti. Grubu 8 puanla tamamlayan 'Filenin Sultanları', böylelikle ikinci tura yükselmeye hak kazandı. Takım, ikinci turda F Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Modena’da oynayacak.

 

 

 

Kamerun maçına iyi başladık

 

Karşılaşmaya 6-1’lik bir seriyle başlayan Milliler, ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Ardından Kamerun 9-8’de farkı bire indirse de etkili servislerle üst üste sekiz sayı alan Milli Takım, ikinci teknik molada skoru 16-8’e taşıdı. Set sonunda rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takımı, 25-18’le 1-0 öne geçti.

 

İkinci set dengeli başladı

 

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk teknik molasına Milliler, 8-7 önde girdi. Mola sonrasında peş peşe üç sayı alan Kamerun durumu 10-8’e getirse de 7-0’lık bir seri elde eden Milli Takım, 15-10’da beş sayılık fark yakaladı ve ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Son bölümde hücumdaki performansıyla kontrolü elinden bırakmayan A Milli Takımı, 25-18 ile durumu 2-0 yaptı.

 

Üçüncü seti farkla kazandılar

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, üçüncü sete iyi bir oyunla başlayan Milliler, 8-5’le ilk teknik molada üç sayılık avantaj yakaladı. Setin orta bölümünde hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Milli Takım, ikinci teknik molaya 16-6 önde girmeyi başardı. Set sonunda aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen A Milli Takım; seti 25-12, maçı da 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

 

Salon: PalaTrieste (Trieste)
Hakemler: Nicolas Heckford (İngiltere), Stephan Grieder (İsviçre)
Türkiye: Asuman (2), Güldeniz (7), Ceylan (7), Polen (14), Meliha (9), Özgenur (8), Merve (L)
Kamerun: Asta (-), Moma (1), Ngon (4), Nana (6), Bikatal (5), Fotso (10), Mekong (L), Koulla (2), Fawziya (3), Mballa (1), Sandy (3)
Setler: 25-18, 25-18, 25-12
Süre: 70 dakika (24, 26, 20)

ETİKETLER

a milli kadın voleybol takımıfilenin sultanlarıdünya voleybol şampiyonasımodenaikinci tur

İlgili Haberler

Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Ligi'nde Almanya'yı 3-1 yenerek, tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı

Filenin Sultanları, Japonya'yı set vermeden devirdi

A Milli Bayan Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix'si 1. hafta ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları kötü başladı

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Sırbistan'a 3-1 yenildi. Kırmızı Beyazlılar çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak

Filenin Sultanları'ndan ikinci mağlubiyet

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'a final setinde 3-2 kaybetti ve üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24