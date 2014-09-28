Filenin sultanları ikinci turda!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 5. ve son maçında Kamerun'u 3-0 mağlup etti. Grubu 8 puanla tamamlayan 'Filenin Sultanları', böylelikle ikinci tura yükselmeye hak kazandı. Takım, ikinci turda F Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Modena’da oynayacak.

Kamerun maçına iyi başladık

Karşılaşmaya 6-1’lik bir seriyle başlayan Milliler, ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Ardından Kamerun 9-8’de farkı bire indirse de etkili servislerle üst üste sekiz sayı alan Milli Takım, ikinci teknik molada skoru 16-8’e taşıdı. Set sonunda rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takımı, 25-18’le 1-0 öne geçti.

İkinci set dengeli başladı

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk teknik molasına Milliler, 8-7 önde girdi. Mola sonrasında peş peşe üç sayı alan Kamerun durumu 10-8’e getirse de 7-0’lık bir seri elde eden Milli Takım, 15-10’da beş sayılık fark yakaladı ve ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Son bölümde hücumdaki performansıyla kontrolü elinden bırakmayan A Milli Takımı, 25-18 ile durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti farkla kazandılar

Hürriyet'te yer alan habere göre, üçüncü sete iyi bir oyunla başlayan Milliler, 8-5’le ilk teknik molada üç sayılık avantaj yakaladı. Setin orta bölümünde hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Milli Takım, ikinci teknik molaya 16-6 önde girmeyi başardı. Set sonunda aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen A Milli Takım; seti 25-12, maçı da 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Salon: PalaTrieste (Trieste)

Hakemler: Nicolas Heckford (İngiltere), Stephan Grieder (İsviçre)

Türkiye: Asuman (2), Güldeniz (7), Ceylan (7), Polen (14), Meliha (9), Özgenur (8), Merve (L)

Kamerun: Asta (-), Moma (1), Ngon (4), Nana (6), Bikatal (5), Fotso (10), Mekong (L), Koulla (2), Fawziya (3), Mballa (1), Sandy (3)

Setler: 25-18, 25-18, 25-12

Süre: 70 dakika (24, 26, 20)