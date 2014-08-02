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Spor

Filenin Sultanları, Japonya'yı set vermeden devirdi

A Milli Bayan Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix'si 1. hafta ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

02 Ağustos 2014 03:28

Türkiye, Ankara'da düzenlenen A Grubu maçlarının ilk gününde Japonya ile karşılaştı.  A Milli Takım, A Grubu'ndaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da ABD ile yapacak. FIVB Dünya Bayanlar Voleybol Grand Prix'si A Grubu'nda 1. hafta mücadelesi Ankara'da başladı.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 29-27, 25-19 ve 25-21 şeklinde Türkiye lehine sonuçlandı.

Günün açılış maçında ise Rusya, ABD'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, ilk gün maçlarının ardından 3 puan ve averajla zirvede yer aldı.

 

A Grubu'nda 2. gün maçlarının programı şöyle

 

16.00 Rusya-Japonya
19.00 Türkiye- ABD


Salon: TVF Başkent
Hakemler: Dusan Hodon (Slovakya), Lai Chun Cheng (Tayvan)

Türkiye: Kübra Akman, Asuman Karakoyun, Gözde Sonsırma, Bahar Toksoy, Seda Tokatlıoğlu, Neriman Özsoy (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Yeliz Başa)

Japonya: Yamaguchi, Kimura, Nakamichi, Nagaoka, Shinnabe, Ebata (Sano, Ishida, Ishii, Ono, Miyashita, Tsutsui)

Setler: 29-27, 25-19, 25-21
Süre: 80 dakika (31, 23, 26)

 

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