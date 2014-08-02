Filenin Sultanları, Japonya'yı set vermeden devirdi

Türkiye, Ankara'da düzenlenen A Grubu maçlarının ilk gününde Japonya ile karşılaştı. A Milli Takım, A Grubu'ndaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da ABD ile yapacak. FIVB Dünya Bayanlar Voleybol Grand Prix'si A Grubu'nda 1. hafta mücadelesi Ankara'da başladı.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 29-27, 25-19 ve 25-21 şeklinde Türkiye lehine sonuçlandı.

Günün açılış maçında ise Rusya, ABD'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, ilk gün maçlarının ardından 3 puan ve averajla zirvede yer aldı.

A Grubu'nda 2. gün maçlarının programı şöyle

16.00 Rusya-Japonya

19.00 Türkiye- ABD



Salon: TVF Başkent

Hakemler: Dusan Hodon (Slovakya), Lai Chun Cheng (Tayvan)



Türkiye: Kübra Akman, Asuman Karakoyun, Gözde Sonsırma, Bahar Toksoy, Seda Tokatlıoğlu, Neriman Özsoy (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Yeliz Başa)



Japonya: Yamaguchi, Kimura, Nakamichi, Nagaoka, Shinnabe, Ebata (Sano, Ishida, Ishii, Ono, Miyashita, Tsutsui)



Setler: 29-27, 25-19, 25-21

Süre: 80 dakika (31, 23, 26)