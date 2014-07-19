Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü oldu

Almanya 'nın Rüsselsheim kentindeki Gross Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye , 25-19, 25-23, 20-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip tamamladı ve 2014 CEV Bayanlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

DHA'nın haberine göre, maça çok iyi bir başlangıç yapan Ay-yıldızlı takım, kısa sürede 5-1'lik bir üstünlük yakaladı. Etkili hücumlarla sayı almakta zorlanmayan milliler, maçın ilk teknik molasına 8-5 önde girdi.

Mola dönüşünde üst üste blok sayılarına imza atan milliler, 10-5'te farkı 5'e çıkardı ve ikinci teknik molaya 16-8 üstün girdi. Almanya, file üzerindeki performansını artırarak bir ara farkı 4'e indirse de set sonunda iyi savunma yapan A Bayan Milli Voleybol Takımı, 25-19'la 1-0 öne geçti.



İkinci sete daha iyi başlayan Almanya, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Ardından 8-8'de skoru dengeleyen Türkiye, ikinci teknik molaya 4 sayı geride girdi. Mola sonrasında 6-1'lik bir seri yakalayan milliler, 18-17'de üstünlüğü eline geçirdi. Almanya hücumlarını file üzerinde durduran Ay-yıldızlı takım, seyircisinin de desteğini arkasına aldı ve 25-23'le durumu 2-0'a getirdi.



Üçüncü setin başında 4-2 geri düşen milliler, ardından peş peşe üç sayı alarak 5-4 öne geçti. İlk teknik molada 8-7 ile önde olan Türkiye, ikinci teknik molaya ise 16-14 geride girdi. Ardından kontrolü eline geçiren Almanya, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.



Karşılıklı sayılarla başlayan 4'üncü setin ilk teknik molasına 8-7 önde giren taraf Türkiye oldu. Etkili hücumlarla setin orta bölümünde farkı açan milliler, ikinci teknik molasına 16-12 önde girdiği seti 25-20, maçı da 3-1 galip tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Finalin Bursa'da oynanan ilk maçını da 3-1 kazanan Türkiye, böylece 2014 CEV Bayanlar Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu.