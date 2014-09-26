Filenin Sultanları'ndan ikinci mağlubiyet

Filenin Sultanları Bulgaristan karşısında başabaş giden maçı final setinde 3-2 kaybetti. Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki 3. maçında Bulgaristan'la karşılşan Filenin Sultanları maça iyi başladı. İlk sette oyun dengeli başlasa da son bölümlerde farkını ortaya koyan Sultanlar 25-20'lik sonuçla ilk seti kazanmayı başardı.

İkinci sete ilk setten daha iyi başlayan Türkiye farkı 6 sayıya çıkardıktan sonra (11-5) oyundan düştü. Yakaladığı seriyle teknik molaya önde giren Bulgaristan seti vermedi ve 25-23'lük sonuçla dengeyi sağladı.

Üçüncü sette kötü oyununu sürdüren Türkiye, Bulgaristan savunmasını durdurduğu anlarda hücumda etkili olamayınca rakibini yakalayamadı ve seti 25-18 kaybetti. Son sete nisbeten daha dengede başlayan iki takım bu dengeyi setin sonuna kadar sürdürdü. Türkiye'nin 3 kez set sayısı kullandığı sette Sultanlarımız, Bulgarların hatasıyla 27-25 kazandı ve maçı final setine taşıdı.

Final setine Türkiye Bulgaristan'a karşı biraz daha hareketli başladı ve saha değişikliğini sağlayan sayıyı attı. Ancak sahalar değişince Bulgarlar toparlandı ve farkı açılmaya başladı. Türkiye Seda ile geri dönüş sayısını buldu. Ancak Bulgarlar hemen cevap verdiyse de servisi kötü kullandılar.



Buna karşılık Türkiye de Güldeniz'le servisi kötü kullandı ve Bulgarlar 13-11 öne geçti. Türkiye Gözde ile farkı 1'e indirse de Bulgaristan bu sayıya da cevap verip maç sayısını kullanma hakkını elde etti. Bu sayıyı da Filipova ile alan Bulgaristan set 15-12 maçı da 3-2 kazandı.