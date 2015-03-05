Ferguson'da siyah genci vuran polise dava yok

ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson kentinde 18 yaşında silahsız siyahi Michael Brown'u vurarak öldüren beyaz polis memuru aleyhinde dava açılmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz Michael Brown isimli gencin vurulması kentte haftalar süren öfke dolu protestolara neden olmuş, daha sonra Ferguson’da toplanan büyük jürinin polis memuru Darren Wilson hakkında dava açılmasına gerek yoktur kararı da büyük çaplı tepki çekmişti. Adalet Bakanlığı ise olayla ilgili bir sivil haklar soruşturması başlatmıştı. Bakanlık dün Ferguson kentinde emniyet teşkilatı ve yargı personelinin rutin olarak ırkçı faaliyetlerde bulunduğunu açıklamıştı.

'Polis tehlikede hissettiği için ateş açmış'

Ancak bugün polis memuru hakkındaki raporunu açıklayan bakanlık Wilson’un hayatı tehlikede olduğu için ateş açtığında dair yaptığı savunmasının aksini ispat edecek bir delil olmadığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı Eric Holder, raporun bulguları ve kararı hakkında şunları söyledi: “Bu bulgular bazı insanların umdukları ile uyumlu olmayabilir. Bu davayı yakından izleyen herkese ve bu olayla ortaya çıkan bu önemli ulusal diyalog hali ile irtibatlanmış herkese çağrı yapıyorum, raporun tamamını okuyun.”

ABD’de polisler siyahi ölümleri hakkında ne düşünüyor?

Ferguson’daki atmosferi “zehir dolu” olarak tanımlayana Holder, “Şiddetin meşru bir gerekçesi olamaz. Ama bu açıdan bakıldığında, güvensizlik ve nefret ile tanımlanan, yıllardır süren kötü duygularla harlanmış, yasadışı ve yanlış yönlendirilmiş davranışlarla kışkırtılmış zehir dolu bir ortamda, tek bir trajik olayın barut fıçısı gibi bir kent olan Ferguson’u patlatması zor değil” dedi.