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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı: Ferguson polisi rutin şekilde siyahlara ırkçı davranıyor

ABD Adalet Bakanlığı'nın Ferguson raporunda polisin siyahlara karşı rutin biçimde ayrımcılık yaptığı belirlerlendi

04 Mart 2015 09:37

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, siyahi bir gencin öldürüldüğü Ferguson’da polisin, siyahlara karşı ırkçı hareket ettiğini ortaya koydu. Polisin ırkçı yazışmalarında, ABD Başkanı Obama’nın da adı geçiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yaz, siyahi genç Michael Brown'un beyaz bir polis tarafından vurularak öldürülmesi ve sonrasındaki protesto gösterilerinde polisin eylemcilere aşırı güç kullanmasıyla ilgili soruşturmasını tamamladı.

Basına sızan bilgilere göre, soruşturmada, kasabada polisin siyah nüfusa karşı ırkçı ve ayrımcı uygulamalar sergilediği ve onların anayasal haklarını ‘rutin ve sistematik biçimde’ ihlal ettiği tespitine varıldı.

NTV'de yayımlanan habere göre, Polisin aşırı güç kullanma, nedensiz trafik çevirmeleri ve küçük sebeplerle cezalar keserek siyahlara karşı rutin biçimde ayrımcılık yaptığı bulgularına ulaşıldı.

Kentin devriye polisinden mahkemelere ve cezaevlerindeki koşullara kadar tüm adli kurumlarında ayrımcı uygulamalara dair detaylara yer verilen rapora göre, nüfusunun yüzde 67'sini siyahların oluşturduğu Ferguson'da 2012-2014 yılları arasında trafikte araçları durdurulanların yüzde 85'i, tutuklamaların yüzde 93'ü, ceza kesmelerin yüzde 90'ı, polisin güç kullandığı vakaların yüzde 88'ini siyahlar oluşturdu.

Bunun yanında, geçen yılın Nisan ile Eylül ayları arasında iki günden fazla cezaevinde kalanların da yüzde 95'i yine siyahlardı.

Rapor, siyah araç sürücülerinin araçlarının durdurulması ve aranması olasılığının, beyazlara göre iki kat daha fazla olduğu, ayrıca siyahların yerel mahkemede davalarının düşmesi ihtimalinin de nüfusun diğer kesimlerine göre yüzde 68 daha düşük ihtimal olduğu tespitlerini içeriyor.

 

Obama’nın da adı geçiyor

 

Ferguson polis yetkililerinin kendi aralarındaki e-posta yazışmalarında ırkçı şakalar yaptıkları da belirlendi. Hazırlanan rapora göre, kentteki yerel yetkililer arasındaki bir e-posta yazışmasında, başkan Obama'yla ilgili de ırkçı bir mesaj yer alıyor. 2008 tarihli bu mesajda, Obama'nın çok uzun süre başkanlık yapamayacağı çünkü, "Hiçbir siyahın 4 yıl süreyle aynı işte kalmadığı" yönündeki ifadeler bulunuyor.

 

Öldüren polis yargılanmamıştı

 

Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 9 Ağustos 2014'te Darren Wilson isimli 28 yaşındaki bir polis, 18 yaşındaki siyah genç Michael Brown'a ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından oluşturulan jürinin aylar sonra, polis memuru Wilson'ın yargılanmasını gerektirecek bir suç olmadığı kararına varması, ülke genelinde infiale neden olmuştu.

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