ABD'de Ferguson öfkesi artıyor; protestolarda bir Türk de gözaltına alındı

ABD'de bir çok farklı kentinde, 18 yaşındaki siyahi silasız genç Michael Brown’u öldüren polis memurunun aklanmasına ilişkin alınan karar protesto ediliyor. New York’ta da Olcay Şaşan adlı bir Türk, polis tarafından gözaltına alındı. Union Meydanı’nda, sezonluk hediyelik eşya dükkânı işleten Şaşan’ın, polisin protestocularla kaldırımdan yürüdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

New York sokaklarında, ‘‘Katil polisleri tutuklayın’’, ‘‘Adalet yoksa barış da yok’’, ‘‘Siyahların canı da önemli’’, ‘‘Michael Brown için adalet’’, ‘‘Her yer Ferguson’’ sloganları atarak yürüyen göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Motosikletli ekipler, göstericileri kaldırımdan yürümeye zorlarken, protesto gösterisinde araların da bir gazeteci de olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, eylemlerini Times Meydanı’nda sürdürdükten sonra yeniden New York sokaklarına döküldü.

'Kaldırımdan yürüyün’ uyarısına uymadığı için gözaltına alındı

New York Union Meydanı’ndaki Ferguson protestosu sırasında gözaltına alınan Olcay Şaşan adlı bir Türkün, polisin kaldırımdan yürüyün uyarısına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.



