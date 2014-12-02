T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de Ferguson öfkesi artıyor; protestolarda bir Türk de gözaltına alındı

Eylemlerde polis ve halk çoğu kez karşı karşıya gelirken, polis bazı göstericileri göz altına alıyor

02 Aralık 2014 09:58

ABD'de bir çok farklı kentinde, 18 yaşındaki siyahi silasız genç Michael Brown’u öldüren polis memurunun aklanmasına ilişkin alınan karar protesto ediliyor. New York’ta da Olcay Şaşan adlı bir Türk, polis tarafından gözaltına alındı. Union Meydanı’nda, sezonluk hediyelik eşya dükkânı işleten Şaşan’ın, polisin protestocularla kaldırımdan yürüdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

New York sokaklarında, ‘‘Katil polisleri tutuklayın’’, ‘‘Adalet yoksa barış da yok’’, ‘‘Siyahların canı da önemli’’, ‘‘Michael Brown için adalet’’, ‘‘Her yer Ferguson’’ sloganları atarak yürüyen göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Motosikletli ekipler, göstericileri kaldırımdan yürümeye zorlarken, protesto gösterisinde araların da bir gazeteci de olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, eylemlerini Times Meydanı’nda sürdürdükten sonra yeniden New York sokaklarına döküldü.

 

'Kaldırımdan yürüyün’ uyarısına uymadığı için gözaltına alındı

 

New York Union Meydanı’ndaki Ferguson protestosu sırasında gözaltına alınan Olcay Şaşan adlı bir Türkün, polisin kaldırımdan yürüyün uyarısına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

 

ETİKETLER

abdfergusonprotestolareylemlerolcay şaşankaldırımdan yürümeuyarınew yorkpolisgözaltına aldındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24