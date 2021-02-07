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Spor

Fenerbahçe'den ofsayt tepkisi: Göz VAR izan VAR; ofsayt yok!

07 Şubat 2021 00:21

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

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