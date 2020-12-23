Fenerbahçe'den Galatasaray'ın 'karanlık' paylaşımına yanıt: Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!

Fenerbahçe Kulübü, hakem tartışmalarının yaşandığı gece Galatasaray'ın yaptığı "Karanlık bir gece" paylaşımına yanıt verirken, "Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadesini kullandı.
Medipol Başakşehir'de 2 oyuncunun ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü, sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası hakem tartışması sürüyor. Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, resmi Twitter hesapları üzerinden birbirlerine yüklendi.
Galatasaray: Futbolda kapkara gece
İlk olarak Galatasaray, Kulübü'nün Twitter hesabından bir paylaşım yapılırken, "Futbolda kapkara gece" denildi. Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:
TIKLAYIN - Galatasaray'dan "Futbolda kapkara gece" paylaşımı
Fenerbahçe: Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!
Fenerbahçe Kulübü de resmi Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın paylaşımına tepki gösterirken, şu ifadeler kullanıldı:
"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"