Fenerbahçe'den Galatasaray'ın 'karanlık' paylaşımına yanıt: Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!

Fenerbahçe Kulübü, hakem tartışmalarının yaşandığı gece Galatasaray'ın yaptığı "Karanlık bir gece" paylaşımına yanıt verirken, "Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncunun ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü, sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası hakem tartışması sürüyor. Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, resmi Twitter hesapları üzerinden birbirlerine yüklendi.

Galatasaray: Futbolda kapkara gece

İlk olarak Galatasaray, Kulübü'nün Twitter hesabından bir paylaşım yapılırken, "Futbolda kapkara gece" denildi. Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:

TIKLAYIN - Galatasaray'dan "Futbolda kapkara gece" paylaşımı

Fenerbahçe: Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!

Fenerbahçe Kulübü de resmi Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın paylaşımına tepki gösterirken, şu ifadeler kullanıldı:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"