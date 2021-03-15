Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Fenerbahçe’de ikinci yarının başında gol umudu olarak<strong> Mert Hakan</strong>’ın yerine oyuna dahil edilen<strong> Papiss Cisse</strong> takımına katkı veremedi.</p>\n<p>45 dakika boyunca 14 kez topla buluşan Senegalli futbolcu 6 kez pas isabeti bulurken hiç şut çekmeden mücadeleyi tamamladı.</p>\n<p>Hiç orta yapmayan, hiçbir kilit pas veremeyen tecrübeli oyuncu kötü bir geceyi geride bıraktı.</p>\n<p>Cisse 25 Ocak’ta 3-0 kazanılan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyor.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-genclerbirligi,939071" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gençlerbirliği'ne kaybeden Fenerbahçe'nin Kadıköy kâbusu sürüyor</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-super-lig-tarihinde-ilk-kez-kadikoy-de-bir-sezonda-6-yenilgi-aldi,939087" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de bir sezonda 6 yenilgi aldı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kadikoy-de-21-yil-sonra-bir-ilk,939088" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gençlerbirliği, 21 yıl sonra Kadıköy deplasmanında kazandı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-yonetim-kurulu-uyesi-selahattin-baki-insanlari-sokaga-dokup-kaos-cikartmaya-calismalarina-yoruyorum,939092" target="_blank" rel="noopener">Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: İnsanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum</a></strong></p>\n</body>\n</html>