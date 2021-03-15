Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

Fenerbahçe’de ikinci yarının başında gol umudu olarak Mert Hakan’ın yerine oyuna dahil edilen Papiss Cisse takımına katkı veremedi.

45 dakika boyunca 14 kez topla buluşan Senegalli futbolcu 6 kez pas isabeti bulurken hiç şut çekmeden mücadeleyi tamamladı.

Hiç orta yapmayan, hiçbir kilit pas veremeyen tecrübeli oyuncu kötü bir geceyi geride bıraktı.

Cisse 25 Ocak’ta 3-0 kazanılan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyor.

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