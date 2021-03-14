Gençlerbirliği'ne kaybeden Fenerbahçe'nin Kadıköy kâbusu sürüyor

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile kaşılaşan Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Evinde oynadığı son 3 maçtan 1 puan çıkaran sarı-lacivertliler, bu maçta da üç puanla buluşamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 35. dakikada Novak'tan gelirken Gençlerbirliği’nin ilk golünü Serdar Aziz kendi kalesine kaydetti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 63. dakikada Ayite’den geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken Fenerbahçe'nin golü 35. dakikada Novak'tan geldi. Gençlerbirliği ise 39. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.

İlk yarının 9. dakikasında Savunma arkasına gönderilen topta Thiam kafayla indirdi Samuel'in pasında ceza yayı üzerinde Gustavo'nun vuruşu Thiam'a çarparak ağlara gitti ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu pozisyonun hemen ardından 11. dakikada Gustavo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Samuel ceza alanına girip çaprazdan vurdu Nordfeldt son anda topu kornere çeldi.

Genel anlamda düşük tempoda devam eden mücadelede ilk gol Fenerbahçe’den geldi. 35. Dakikada Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta arka direkte kafayı vuran Novak topu ağlara gönderdi.

Dakika 39’da ise Gençlerbirliği’nin beraberlik golü geldi. Halil'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Serdar topu kendi ağlarına gönderdi.

44. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül oyuna devam edemedi ve yerine Nazım Sangare dahil oldu.

İlk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık dilimi yine düşük bir tempoyla oynanırken ilk tehlikeli atak Fenerbahçe’den geldi. Dakika 60’ta Savunma arkasına hareketlenen Samatta sağ kanatta çizgiden içeriye çevirdi Arda son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

63. dakikada Gençlerbirliği maçtaki ikinci golünü atarak öne geçti. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti. Yaklaşık 3 dakika süren ofsayt incelemesinin ardından VAR'dan gol kararı geldi ve skor 2-1’e geldi.

Maçın son anlarında karşılıklı olarak gol pozisyonları yaşandı. 90' + 3’te sol kanattan Pelkas'ın ceza alanına ortası savunmadan sekip sol çaprazdaki İrfan'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top direkten geri döndü.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.