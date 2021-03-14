T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de bir sezonda 6 yenilgi aldı

14 Mart 2021 21:15

Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilen ve evinde 6. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında en fazla mağlup olduğunu sezon rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki performansını iç sahada sergileyemedi. 14 deplasman maçından 35 puan toplayan Sarı Lacivertliler, Kadıköy'deki 15 maçında ise 23 puan toplayabildi.

Gençlerbirliği yenilgisiyle de bu sezon 6. kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı Lacivertliler, lig tarihinde kendi sahasında en fazla mağlup olduğu sezon rekorunu kırdı. 

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'deki yenilgileri: 

2-0 Konyaspor

4-3 Beşiktaş

3-0 Yeni Malatyaspor

1-0 Galatasaray

1-0 Göztepe

2-1 Gençlerbirliği

fenerbahçekadıköyrekor6 kezerol bulut
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24