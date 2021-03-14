Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: İnsanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Baki, "Artık bu FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp, insanları sokağa döküp, kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum" dedi.

Baki, "Hiç girmeyeceğim iyi kötü oynadık diye. Kötü de oynasak hakkımızı yedirmeyiz. Bugün yediğimiz gole bakıyoruz, kesinlikle gol ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü nazımın üzerine yıkmaya çalışacaklar. Hiç o işlere girmesinler uyarıyorum. Nazım'a değse bile ilk ayaktan çıkınca zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak" diye konuştu.

Baki, "Artık tiyatroyu da geçti tehlikeli bir hal aldı. Bu camia daha önce operasyon yemiş bir camia. Artık bu FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum. Artık futbolu, sporu her şeyi aştı bu işler. Fenerbahçe iyidir kötüdür tekrar ediyorum ama sen kötü de olsan yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın attığın gol golse vereceksin" ifadelerini kullandı.

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