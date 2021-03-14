Gençlerbirliği, 21 yıl sonra Kadıköy deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.

Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

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