Federasyon, Aydınus'u kızağa çekti

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Eskişehirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında tartışmalara neden olan kırmızı kart kararı nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından kızağa çekildi. Aydınus'a bu hafta hiçbir ligde maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar: PTT 1. LİG'DE 13. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU 23 Kasım Cuma: 20.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Halis Özkahya 20.00 Mersin İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor: Süleyman Abay 24 Kasım Cumartesi: 16.00 Kasımpaşa-Orduspor: İlker Meral 19.00 Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray: Özgür Yankaya 19.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor: Barış Şimşek 25 Kasım Pazar: 16.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım 19.00 Sivasspor-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Yunus Yıldırım 26 Kasım Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa