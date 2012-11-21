Federasyon, Aydınus'u kızağa çekti

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Eskişehirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında tartışmalara neden olan kırmızı kart kararı nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından kızağa çekildi. Aydınus'a bu hafta hiçbir ligde maç verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
PTT 1. LİG'DE 13. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
23 Kasım Cuma:
20.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Halis Özkahya
20.00 Mersin İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor: Süleyman Abay
24 Kasım Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Orduspor: İlker Meral
19.00 Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
19.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor: Barış Şimşek
25 Kasım Pazar:
16.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım
19.00 Sivasspor-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Yunus Yıldırım
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa