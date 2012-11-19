'Aydınus'a linç kampanyası kabul edilemez'

Fenerbahçe, Eskişehirspor maçında Fırat Aydınus'un verdiği kararlarla ilgili resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bir hakeme dair söz konusu hukuk dışı linç kampanyası, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul görmez, görmeyecektir" denildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde yaşanan gelişmeler tarafımızdan yakından ve dikkatlice takip edilmektedir.

Her şeyden önce bilinmelidir ki; 'Fenerbahçe Spor Kulübü büyüklüğüne yakışır şekilde Türk Sporu'nda gelişen olayların müştekisi değil; karar organıdır.'

Bu nedenle, Fenerbahçe Spor Kulübü şikayet etmez; gereğini yapar.

Yönetim Kurulumuzun söz konusu sığ ve düzeysiz tartışmaların tarafı olması yolundaki beklenti, nafiledir.

Türk sporunu ve Türk futbolunu yönlendirmeye çalışan ve etki altındaki birtakım medyanın, tüm hukuk dışı, kişilik haklarını hiçe sayan ve her nedense kontrol ve denetim mekanizması dışında tutulan yayınları, kamuoyunun malumudur.

Kişilerin anayasal haklarının hiçe sayılarak linç edilmelerine varan bu tasarruflar, başkanımız ve camiamız tarafından sıklıkla dile getirilmiş, tarafımızdan her fırsatta konunun hassasiyetine önemle dikkat çekilmiştir.

Bu nedenle, süreçteki duruşumuz doğrultusunda önemle belirtmek isteriz ki; Fırat Aydınus'un kararları, ne kadar yanlış, ne kadar yanlı ve hatta iyi niyetten yoksun olsa da yakın tarihte milli bir görev üstlenecek bir hakeme dair söz konusu hukuk dışı ve suç unsuru içeren bu linç kampanyası, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul görmez, görmeyecektir.

Bilinmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü, sporun tüm paydaşlarının teminatı ve savunucusu olma kararlılığındadır.

Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere spor kamuoyu bilmelidir ki; "Fenerbahçe tüm yaşananların farkındadır." Ve bu farkındalığın gereği, yeri ve zamanı geldiğinde, hayata geçirilecektir.

Bununla birlikte görsel ve yazılı medyada, kendi görev ve yetkilerinin dışına çıkarak, Aykut Kocaman'ın sözlerini 'fazla' bulanlara tesadüf edilmektedir.

Fenerbahçe maçından bir gün önce rakiplerin saha kapama cezalarını apar topar kaldıranlar, Fenerbahçe'nin yarıştığı takımların maçlarında yaşanan 'sonucu değiştiren fahiş hakem hatalarını fazla bulmayanlar', basın toplantılarında bırakın sportmenliği, genel ahlak ve edep kurallarının açıkça ihlal edilmesine göz yumarak yargı kurullarına dahi sevk edemeyenlere fazla gelen; "Aykut Kocaman'ın söylemleri değil ta kendisidir."

Konu; Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler olduğu zaman; Futbolun, "Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun olduğu gerçeği" artık tüm kamuoyunca bilinmektedir.

Ve unutulmamalıdır ki, Yönetim Kurulumuz camiasıyla birlikte tüm yaşananların farkındadır.

Gün, Büyük Fenerbahçe taraftarının, başkanı, yönetimi ve tüm değerleri ile birlikte 'Kocaman bir yürek' olma günüdür.

Unutulmamalıdır ki; futbol takımımız, herkes tarafından yenilgiye uğratılabilir ancak hiç kimse tarafından teslim alınamayacaktır."