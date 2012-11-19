Eskişehirsporlu Veysel Sarı o kırmızı kartın nedenini anlattı

Fenerbahçe maçında Caner'in kırmızı kart gördüğü pozisyonunun kahramanı Eskişehirsporlu Veysel Sarı, TRT 1'deki Stadyum ve TV8'deki Telegol programında verdiği röportajlarda yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Aydınus'a "Lan" kelimesini kendisinin söylediğini ama Caner'in oyundan atıldığını itiraf etti.

Eskişehirsporlu futbolcu demecinde şunları söyledi:

''Caner ile kırmızı kart anına kadar 2-3 kez ikili mücadeleye girdik, sert oynuyordu. Faul olan pozisyonlarda hakem devam dedi ama son pozisyonda ise Caner kambura yattı. Dirseği de, karın boşluğuma geldi. Hakem yine oyunu devam ettirdi ve faul vermedi, ben de o an ''Bunu da mı vermeyeceksin lan'' diye bağırdım. Sonra oyuna devam ettim. Koşarken arkama baktım, hakem Caner'e kırmızı göstermişti. Ne olduğunu anlamadım. Zaten o anda saha karıştı, herkes hakemin yanındaydı. Maçtan sonra küfür edip etmediğimi sordular, ben de küfür etmediğim için o açıklamaları yaptım. Kimse bana 'lan dedin’ mi diye sormadı. Caner'in de 'lan' kelimesi yüzünden atıldığını bilmiyordum.

‘Bana göre 'lan' küfür değil’

"Bana göre bu söz küfür değil! Küfür olsaydı o zaman Sezer'in de atılması gerekirdi. Tello ile olan pozisyonunda yardımcı hakeme 'kaldırsana lan bayrağını ' diye bağırdı. Hakem de duydu. Madem ki 'lan' kelimesi küfür, Sezer niye atılmadı?''

‘Caner ile konuşmak istedim ama…’

"Ben maçtan sonra yardımcı hocalarıma 'ağzımdan bu sözler çıktı' diye söyledim. Yönetimin de bu konudan haberi var. Caner'in 'lan' kelimesi yüzünden atıldığını öğrenince, Fenerbahçe kalecisi Mert'e telefon açtım, otobüsteydiler. Durumu Mert’e anlattım, Caner'i ver, ona da söyleyeyim dedim; Caner çok sinirliydi ve konuşmak istemediğini söyleyerek bağırdı, tepki gösterdi. Hakem sanırım raporuna 'ha s... lan ' diye yazmış. Ama benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmadı. Ben sadece 'bunu da mı vermeyeceksin lan' dedim''

Fırat Aydınus köfteci oldu

Caner'e gösterdiği kırmızı kart ile spor gündemine damga vuran FIFA Korkartlı hakem Fırat Aydınus köfteci oldu.

Ünlü hakem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un da forma sponsoru olan Köfteci Ramiz'in İstanbul'da bir şubesini açtı.

Fırat Aydınus Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'i küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermiş Milli futbolcu ise böyle bir laf etmediğini savunmuştu.