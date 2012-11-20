Aydınus: Hakemliği bırakmıyorum

Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'e gösterdiği kırmızı kartla Türkiye'nin gündemine oturan hakem Fırat Aydınus, "Yaşanan süreç beni çok üzdü ama hakemliği bırakmıyorum" dedi.



Cumartesi günü Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'e gösterdiği kırmızı kartla bir anda tartışmaların odak noktası haline gelen Fırat Aydınus hakemliği bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Aydınus’un yakın çevresine "Yaşanan süreç beni çok üzdü, ailem çok etkilendi ama hakemliği bırakmıyorum" dediği ortaya çıktı.

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, yarın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Arsenal - Montpellier maçında görev yapacak.