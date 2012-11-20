Fırat Aydınus: Ailem tehdit ediliyor, hakemliği bırakıyorum

Fenerbahçeli Caner'e Eskişehirspor maçında gösterdiği kırmızı kartla eleştirilen Fırat Aydınus "Kimse bana lan diyemez. Ben bunu duydum ve kırmızı kartımı çıkardım. Hatalı da olabilirim ancak o andan itibaren bana, eşime ve çocuklarıma tehditler geliyor. Bu konularda çok fazla psikopat ve holigan var. Birinin saçına zarar gelse ben vicdan azabından yaşayamam. Bu yüzden perşembe hakemliği bıraktığımı açıklayacağım" dedi.

F.Bahçe'nin Eskişehir ile oynadığı maçta Caner’e gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepkiler alan hakem Fırat Aydınus karşılaşmanın ardından yaşadıkları nedeniyle düdüğünü asmaya hazırlanıyor.

Skorer'den Ömer Güvenç'in haberine göre, Caner, oyundan atılmasına neden olan pozisyon öncesinde hakeme küfür etmediğini ve ağzından ‘lan’ kelimesinin kesinlikle çıkmadığını belirtirken, bunun ispat edilmesi durumunda lisansını yırtmaya hazır olduğunu açıklamıştı. O pozisyonda Caner’le hava topuna çıkan Eskişehirli Veysel Sarı ise rakibinin dirseğinin karın boşluğuna geldiğini ve hakem Fırat Aydınus’a “Bunu da mı vermeyeceksin lan” diye tepki gösterdiğini bizzat açıkladı.

Bütün bu açıklamalara karşın Caner’in ‘lan’ dediğini ve bu nedenle milli futbolcuya kart gösterdiğini belirten Fırat Aydınus, kapısına kameraların dayanması, evinin bir televizyon kanalında ifşa edilmesi ve eşinin rahatsız edilmesi sonrasında tüm hakemlik kariyerinden vazgeçme noktasına geldi.



Alp: Fevri davranma



Yaşananlar sonrası MHK Başkanı Zekeriya Alp’le konuşan Aydınus’un “Kimse bana ‘lan’ diyemez. Ben de bunu duydum ve kırmızı kartımı çıkarttım. Hatalı olabilirim ama o andan itibaren bana, eşime ve çocuklarıma tehditler geliyor.

Şu anda zaten eşimle de anlaşamadığımız için ayrılmak üzereyim, mahkeme devam ediyor. Bu nedenle evde de yokum. Zaten bilindiği gibi fazlasıyla bu konularda psikopatlar ve holiganlar var. Bir tekinin saçına zarar gelse vicdan azabından yaşayamam. Bu nedenle de perşembe günü gelip hakemliği bıraktığımı açıklayacağım” sözleriyle duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği belirtildi. Alp’in de son derece kararlı görünen Aydınus’tan fevri davranmaması ve acele karar vermememesi için uyarıda bulunduğu ifade edildi.



Uilenberg: Acele etme



Fırat Aydınus bırakma kararını UEFA Hakem Komitesi Üyesi ve TFF Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Jaap Uilenberg’le de paylaştığı ortaya çıktı. Uilenberg’in de “Şampiyonlar Ligi’nde senden iyi bir maç yönetmeni bekliyorum. Tamamen buna odaklan. Perşembe günü yüz yüze görüşeceğiz. Acele etme, yanlış bir karar verme” dediği öğrenildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği de bir açıklama yayınlayarak Fırat Aydınus’a yapılan eleştirileri kınadı.



Bu moralle Arsenal maçına!



Süper Lig’de haftaya damgasını vuran FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, yarın Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ile Montpellier arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Londra’da saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem Cem Satman, ilave yardımcılar Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa.