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Spor

Aykut Kocaman ve Caner PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Caner Erkin PFDK'ya sevk edildi

20 Kasım 2012 19:47

 

Eskişehirspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçeli Caner Erkin ile kırmızı kartın ardından saha içinde hakem Fırat Aydınus ile tartışan ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken teknik direktör Aykut Kocaman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
 
Fenerbahçe'nin deplasmanda Eskişehirspor'la oynadığı maçın hakemi Fırat Aydınus, karşılaşmanın 26. dakikasında Veysel Sarı ile çıktığı kafa topu sonrası 'küfür ettiği' gerekçesiyle Caner'e kırmızı kart göstermişti.
 
Kırmızı kart sonrasında Caner, tepki göstermiş, teknik direktör Aykut Kocaman da sahaya girmişti.
 

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