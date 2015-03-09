F.Bahçe Teknik Direktörü Kartal: Rakiplerimizden üstünüz

1-0’lık Galatasaray galibiyetini yorumlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini söylerken, "Rakibimizden çok üstündük. Rakiplerimiz karşısında da üstünüz ve aksini söyleyen art niyetlidir" diyerek üstü kapalı göndermede bulundu.

Şampiyonluk yarışının tekrar içine girdikleri yorumu üzerine İsmail Kartal, "Biz zaten hep şampiyonluk yarışı içindeydik. 2 hafta önce liderdik. Sıkıntımız yok. İyi hazırlandığımızı belirtmiştik. Sahada 4'üncü yıldızı takmak isteyen iki takımın mücadelesi ve rakibinden çok üstün olan bir Fenerbahçe vardı. İlk maçta da iyi oynamıştık. Arena'da maalesef 10 kişi kaldık. İyi oynadık ama yenik ayrıldık. Bu maçta da oyunun her bölümünde maçı isteyen ve kazanmak isteyen taraf bizdik. Fazla pozizyon yakalamadılar. Yasin'in son dakikalarda yakaladığı pozisyonundan önce faul vardı. Çok iyi mücadele sergileyen ve bu onurlu ve karakterli oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tribünlerin tamamını dolduran ve hiçbir kötü tezahürat yapmayan taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, "Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçeme elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan İsmail Kartal şöyle devam etti "Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan önce bir kaç maçta kaza yaptık ama hep oynayan ve galip gelmek isteyen taraf bizdik. Taraftarımız bu maçta bize çok iyi destek verdi. Camiamız bu maçta olduğu gibi Beşiktaş maçında da stadı doldursunlar ve bizi desteklesinler. Rabbimden tek dileğim, bundan sonra futbol şansı bizimle olsun."

Önlerinde 11 final maçı olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Bugün coşkulu olan bizdik. Oyunun geneline bakılırsa üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Önümüzde 11 final maçı var. Umarım bu bir miad olur. Bir kaç maç kaybettik futbol şansı yanımızda değildi. Bu maçlarda iyi oynayan bizdik. Oynadığımız maçları göz önünde bulundurursak, iyi futbolu oynayan takım Fenerbahçe'dir. Aksini söyleyen art niyetlidir" diyerek üstü kapalı göndermede bulundu.