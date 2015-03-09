T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe Teknik Direktörü Kartal: Rakiplerimizden üstünüz

'Önümüzde 11 final maçı var. Umarım bu bir miad olur'

09 Mart 2015 00:36

1-0’lık Galatasaray galibiyetini yorumlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini söylerken, "Rakibimizden çok üstündük. Rakiplerimiz karşısında da üstünüz ve aksini söyleyen art niyetlidir" diyerek üstü kapalı göndermede bulundu.

Şampiyonluk yarışının tekrar içine girdikleri yorumu üzerine İsmail Kartal, "Biz zaten hep şampiyonluk yarışı içindeydik. 2 hafta önce liderdik. Sıkıntımız yok. İyi hazırlandığımızı belirtmiştik. Sahada 4'üncü yıldızı takmak isteyen iki takımın mücadelesi ve rakibinden çok üstün olan bir Fenerbahçe vardı. İlk maçta da iyi oynamıştık. Arena'da maalesef 10 kişi kaldık. İyi oynadık ama yenik ayrıldık. Bu maçta da oyunun her bölümünde maçı isteyen ve kazanmak isteyen taraf bizdik. Fazla pozizyon yakalamadılar. Yasin'in son dakikalarda yakaladığı pozisyonundan önce faul vardı. Çok iyi mücadele sergileyen ve bu onurlu ve karakterli oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tribünlerin tamamını dolduran ve hiçbir kötü tezahürat yapmayan taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, "Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçeme elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan İsmail Kartal şöyle devam etti "Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan önce bir kaç maçta kaza yaptık ama hep oynayan ve galip gelmek isteyen taraf bizdik. Taraftarımız bu maçta bize çok iyi destek verdi. Camiamız bu maçta olduğu gibi Beşiktaş maçında da stadı doldursunlar ve bizi desteklesinler. Rabbimden tek dileğim, bundan sonra futbol şansı bizimle olsun."

Önlerinde 11 final maçı olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Bugün coşkulu olan bizdik. Oyunun geneline bakılırsa üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Önümüzde 11 final maçı var. Umarım bu bir miad olur. Bir kaç maç kaybettik futbol şansı yanımızda değildi. Bu maçlarda iyi oynayan bizdik. Oynadığımız maçları göz önünde bulundurursak, iyi futbolu oynayan takım Fenerbahçe'dir. Aksini söyleyen art niyetlidir" diyerek üstü kapalı göndermede bulundu.

 

ETİKETLER

ismail kartalfenerbahçegalatasarayderbigalibiyethaber

İlgili Haberler

Mustafa Denizli dev derbiyi masaya yatırdı: Fenerbahçe için şampiyonluk yolundaki son maç olabilir

'Bu maçın sürpriz oyuncusu Dirk Kuyt olacaktır'

Beşiktaş derbi haftasını kayıpsız geçti: 0-1

Siyahbeyazlılar Sivasspor’u Atiba’nın 44. dakikada attığı golle 1-0 yendi

Kadıköy'de 16 yıllık gelenek değişmedi, F.Bahçe, G.Saray'ı 1-0'la geçti

Sarı lacivertlileri öne geçiren gol 81. dakikada Dirk Kuyt'tan geldi

2013'te kavga eden Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel derbi öncesi tokalaşmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi seremonide dikkat çekici gelişme...

G.Saray Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Sesimizi sahaya yansıtamadık

'Yolumuza devam edeceğiz. Her şey bitmiş değil. 11 tane daha maçımız var. Devam edeceğiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24