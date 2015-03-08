Beşiktaş derbi haftasını kayıpsız geçti: 0-1

23. hafta maçında zorlu Sivas deplasmanına çıkan Beşiktaş, kötü bir futbol oynamasına rağmen Atiba'nın tek golüyle 1-0 galip geldi. Siyah beyazlıların yanı sıra ev sahibi Sivasspor da maçı fazla pozisyon üretemeden ve kaleyi sadece 2 şutta bularak tamamladı maçı. 90+4'te kaçan akıl almaz gol ise Sivasspor’un puan almasını engelledi. Puanını 51'e çıkaran Beşiktaş, akşam Fenerbahçe Galatasaray'ı 2 farkla yenerse liderliğe yükselecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Sergen Yalçın yönetimindeki Medicana Sivasspor'da sarı kart cezalısı Adem Koçak ile sakatlıkları bulunan İbrahim Toraman ve Michael Eneramo kadroda yer almadı. Kırmızı beyazlılar maça Korcan, Cicinho, Da Costa, Ümit, Ziya, Burhan, Kadir, Mehdi, Hakan, Aatif Chahechouhe, Batuhan 11'iyle çıktı.

Beşiktaş ise sahaya kırmızı kart cezalısı Pedro Franco ile sakatlıkları bulunan Tomas Sivok, Cenk Tosun, Tolga Zengin, İsmail Köybaşı, Alexander Milosevic'den yoksun çıktı. Bilic ilk 11 tercihini Cenk, Serdar, Ersan, Necip, Opare, Olcay, Veli, Hutchinson, Gökhan, Sosa, Demba Ba şeklinde yaptı.

Maçta ilk tehlikeli akın ev sahibi ekipten geldi. 2. dakikada ceza alanı sol çaprazında Serdar Kurtuluş'tan topu kurtaran Batuhan Karadeniz bekletmeden kale önüne ortasını yapıyor ancak kaleci Cenk Gönen altıpas içinde uçarak topu kontrol etti.

4. dakikada Beşiktaş, sağ kanattan Jose Sosa ile korner kullandı. Sosa'nın ortasında Necip Uysal kafayla topu altıpas önüne indirdi ancak Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Chahechouhe uzat mesafeden sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

Maça 6 eksikle çıkan Beşiktaş'a bir darbe de 23. dakikada geldi. Jose Sosa sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

25. dakikada sol kanattan Cicinho'nun kullandığı serbest vuruşta Manuel Da Costa penaltı noktası önünden kafa vuruşunu yaptı fakat top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Cicinho'nun sağ kanattan orta çizgiye yakın bölgeden ceza alanına ortasında kaleci Cenk'in yumruklarıyla uzaklaştırmak istediği top, boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın ceza alanı sol çaprazından orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Cenk son anda kornere tokatladı.

39. dakikada bu kez Medicana Sivasspor ilk değişiklik hakkını kullandı; John Utaka, Batuhan Karadeniz'in yerine oyuna girdi.

Gol Net bir pozisyonun olmadığı, hiçbir topun kaleyi bulmadığı maçta devrenin 0-0 sona ereceği düşünülürken Beşiktaş'ın golü geldi. 44. dakikada Necip'in kendi yarı alanından defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Atiba Hutchinson'ın ceza alanında ayağıyla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısı, konuk ekip Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Veli Kavlak'tan topu kapan Burhan Eşer sağ kanattan hızla ceza alanına girdi. Burhan'ın arka direğe ortasında Chahechouhe'ya gelmeden önce Serdar Kurtuluş kademeye girerek kafayla topu kornere gönderdi.

62. dakikada Utaka'nın pasıyla son çizgiye inen Burhan Eşer'in sağdan ortasında Chahechouhe sağ ayağıyla gelişine vurdu ancak top Necip Uysal'dan geri döndü. Necip Uysal'dan dönen topta bu kez John Utaka şansını denedi ancak vuruş kaleci Cenk Gönen'nin kontrolünde auta gitti.

66. dakikada Mehdi Taouil sol çaprazdan çok sert vurdu, top üst direği sıyırarak auta çıktı.

Bilic 70. dakikada ikinci değişiklik hakkını kullandı. Kerim Frei, Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

72. dakikada Beşiktaş, hem de gözde golcüsü Demba Ba ile büyük bir fırsattan yararlanamadı. Kaleci Korcan Çelikay'ın kısa düşen vuruşu, kaleye yaklaşık 30 metre mesafedeki Demba Ba'ya geldi. Yıldız golcü, kaleci Korcan'ın penaltı noktası yakınlarında olmasına ve kalenin boş olmasına rağmen topu auta yolladı.

73. dakikada Ersan Gülüm'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Kadir Bekmezci, ceza alanı sağ çaprazından sağ ayağıyla topun gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

Beraberlik golü için bastıran Sivasspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuna ikinci hamlesini 78. dakikada yaptı. Kadir Bekmezci oyundan çıkarken gol umudu İbrahim Akın oyuna giren isim oldu.

80. dakikada futbolseverler müthiş bir gol görecekti ancak şans yardımcı olmadı. Oyuna 2 dakika önce giren İbrahim Akın, uzak mesafeden sol ayağıyla müthiş bir şut çıkardı ancak çatalı sıyırıp auta çıktı.

85. dakikada Burhan Eşer'in sağdan ortasında Chahechouhe, Serdar Kurtuluş'a rağmen altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak topu üstten auta yolladı.

90. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın yerden vuruşunda Korcan Çelikay gole izin vermedi.

Maçın kaderi ise 90+4'te çizildi. Gelişen Sivasspor atağında Cicinho'nun sağ kanattan yapılan ortada herkesi aşan top kale önündeki Utaka'ya geldi. Ancak Utaka topu kafayla boş kaleye göndermek yerine üst direğe nişanlayınca, top direkten auta çıktı. Kaçak bu golle Beşiktaş beraberlikten kurtuldu ve mücadeleyi 1-0 kazandı.