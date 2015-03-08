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Spor

2013'te kavga eden Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel derbi öncesi tokalaşmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi seremonide dikkat çekici gelişme...

İki futbolcu, 13 Mayıs 2013&#39;te Şükrü Saracoğlu Stadı&#39;nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının son dakikalarında birbirleriyle kavga etmişti.

08 Mart 2015 21:19

13 Mayıs 2013'teki Fenerbahçe-Galatasaray maçında birbirleriyle kavga eden Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu, bugünkü seremonide tokalaşmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi seremonide dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel ile sarı kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, birbirleriyle tokalaşmadı.

İki futbolcu, 13 Mayıs 2013'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının son dakikalarında birbirleriyle kavga etmişti.

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