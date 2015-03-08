2013'te kavga eden Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel derbi öncesi tokalaşmadı

13 Mayıs 2013'teki Fenerbahçe-Galatasaray maçında birbirleriyle kavga eden Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu, bugünkü seremonide tokalaşmadı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi seremonide dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel ile sarı kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, birbirleriyle tokalaşmadı.
İki futbolcu, 13 Mayıs 2013'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının son dakikalarında birbirleriyle kavga etmişti.