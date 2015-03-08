Kadıköy'de 16 yıllık gelenek değişmedi, F.Bahçe, G.Saray'ı 1-0'la geçti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla kazandı ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet özlemi 17 yıla çıktı.

Büyük heyecana sahne olan ve sayısız pozisyonun yaşandığı mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 81. dakikada Dirk Kuyt'tan geldi. Galatasaray 83. dakikada Yasin Öztekin ile net bir pozisyondan yararlanamazken, sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Burak Yılmaz ve Hakan Balta cezalı duruma düştü.

Bu skorun ardından Galatasaray 51 puanla zirvedeki yerinde kalırken, Fenerbahçe ise 50 puana yükseldi ve rakibi ile puan farkını 1'e düşürdü.

Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında 2-1 skorla elde eden Galatasaray, Fenerbahçe karşısında bir kez daha kazanamadı.

Maçtan dakikalar

90' 4 dakika uzayan karşılaşmada başka gol olmadı.

81' Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mehmet Topal'ın uzun pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt topu sağına çekip ceza sahası içerisine girmeden şutunu çekti, top kaleci Fernando Muslera'nın sağından direk dibinden ağlarla buluştu. Mehmet Topal bu sezon ligdeki 2. asistini yaptı.

80' Selçuk İnan'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Hamit Altıntop'un gelişine çektiği sert şuta Volkan Demirel iki hamlede sahip oldu.

78' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasına penaltı noktasına yakın bir noktada iyi yükselen Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

77' Fenerbahçe bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Diego oyundan çıkarken yerine Pierre Webo girdi.

75' Wesley Sneijder'in yerden pasına sol kanatta hareketlenen Olcan Adın için ofsayt bayrağı kalktı.

74' Emre Belözoğlu'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasını Aurelien Chedjou kafayla uzaklaştırdı.

72' Sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte bulunan Moussa Sow'a geldi. Sow'un kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

71' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Diego geçti. Diego'nun ortasını Aurelien Chedjou kafayla uzaklaştırdı.

67' Sol kanattan Alper Potuk'un yaptığı ortayı Dirk Kuyt kafayla içeri göndermek istedi ancak araya giren Aurelien Chedjou tehlikeyi uzaklaştırdı.

66' Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını Emmanuel Emenike'nin yerine Alper Potuk'u oyuna alarak kullandı.

63' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Emmanuel Emenike ceza sahası yayı içerisinde Olcan Adın'ın arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Olcan Adın sarı kart gördü.

60' Burak Yılmaz'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin'in yerden çektiği şut kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

58' Galatasaray karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Alex Telles'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna alarak kullandı.

58' Hakeme itirazlarda bulunan Umut Bulut sarı kart görüyor.

57' Selçuk İnan'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Wesley Sneijder'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

54' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Diego geçti. Diego'nun ortasına ön direkte iyi yükselen Emmanuel Emenike'nin kafa vuruşu çok az farkla yandan dışarı çıktı.

54' Emmanuel Emenike'nin uzun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Moussa Sow'un çektiği şutu Fernando Muslera kornere çelmeyi başardı.

51' Sağ kanatta topla buluşan Emmanuel Emenike ceza sahası içerisine girip son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Top altıpas içerisindeki Dirk Kuyt'a geldi. Kuyt istediği gibi şutunu çekemeyince Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

50' Sağ kanattan Emmanuel Emenike'nin yaptığı ortayı Aurelien Chedjou kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Caner Erkin'e geldi. Caner'in gelişine çektiği şut farklı şekilde oyun alanının dışına çıktı.

49' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçti. Sneijder'in ortasını ön direkte Gökhan Gönül kafayla uzaklaştırdı.

49' Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder'in çektiği şut Mehmet Topal'a çarpıp kornere çıktı.

46' İlk yarının sonunda sakatlanan Hakan Balta karşılaşmaya devam edemedi. Yerine Koray Günter girdi.

46' İkinci yarıya Galatasaray başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

43'Galatasaray yarı alanının ortasında Emmanuel Emenike'ye kayarak sert müdahalede bulunan Hakan Balta sarı kart gördü. Sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Balta gelecek hafta İstanbul Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

42' Selçuk İnan'ın pası ile sağ kanatta buluşan Sabri Sarıoğlu'nun ortasında top ceza sahası içerisinde bulunan Olcan Adın'a geldi ancak Olcan topu istediği gibi kontrol edemeyince savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

40' Mehmet Topal'ın Alex Telles'e yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk'un ortasına ön direkte hareketlenen Umut Bulut, Volkan Demirel'e faul yaptı.

38' Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Selçuk İnan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıktı

36' Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Diego, Wesley Sneijder'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak top Fernando Muslera'dan döndü.

35' Emmanuel Emenike'nin sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın bir noktada iyi yükselen Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

35' Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in çektiği şut barajdan döndü.

30' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasını ön direkte Hamit Altıntop uzaklaştırdı.

30' Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut Chedjou'dan dönüp Dirk Kuyt'ın önünde kaldı. Kuyt'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

28' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Emre Belözoğlu kullandı. Emre'nin ortasını Chedjou kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda bulunan Caner Erkin'e geldi. Caner'in gelişine yerden çektiği şut Alex Telles'ten döndü.

26' Alex Telles'in orta sahadan gönderdiği uzun pasla sol kanatta buluşan Olcan Adın için ofsayt bayrağı kalktı.

22' Dirk Kuyt'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Emre Belözoğlu'nun çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

20' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçti. Sneijder'in ortası kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

18' Gökhan Gönül'ün pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt'ın yerden çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

16' Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Alex Telles'in yerden ortası kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

13’ Emre Belözoğlu'nun pasına sol kanatta hareketlenen Moussa Sow için ofsayt bayrağı kalktı.

12' Caner Erkin sol kanattan ortasını arka direkte bulunan Dirk Kuyt'a yaptı. Kuyt ortaya dokunamadı. Top auta çıktı

11’ Umut Bulut'un savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Burak Yılmaz ileri açılan Volkan Demirel'in üzerinden aşırtma bir vuruş ile şansını denedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

8' Emre Belözoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği uzun pasa ceza sahası yayı içerisinde hareketlenen Moussa Sow için ofsayt bayrağı kalktı.

4' Alex Telles'in sol kanattan yaptığı orta Egemen Korkmaz’dan sekererek sağ çaprazda bulunan Selçuk İnan'a geldi. Selçuk İnan'ın gelişine çektiği şutu kaleci Volkan Demirel kornere çeldi.

2' Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Dirk Kuyt'ın ortasını Aurelien Chedjou uzaklaştırdı.

2' Burak Yılmaz'ın pası ile sol kanatta buluşan Selçuk İnan'ın ortasını Caner Erkin uzaklaştırdı.

1' Emre Belözoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

19:00 Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma başladı. Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

Canlı Blog

18:23 Fenerbahçeli taraftarlar, Şükrü Saracoğlu Stadı'nı tamamen doldurdu.

17:51Derbide iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe

Volkan – Gökhan, Egemen, Alves, Caner – Mehmet Topal – Diego, Emre – Kuyt, Sow - Emenike

Galatasaray

Muslera - Sabri, Hakan Balta, Chedjou, Telles – Selçuk, Hamit – Sneijder – Umut, Burak, Olcan

17:38 Şükrü Saracoğlu'na ulaşan Galatasaray kafilesi maçın oynanacağı zemini kontrol etti.



16:50 Galatasaray taraftarı, takını Florya Metin Oktay tesislerinden tezahüratlarla uğurladı.