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Spor

G.Saray Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Sesimizi sahaya yansıtamadık

'Yolumuza devam edeceğiz. Her şey bitmiş değil. 11 tane daha maçımız var. Devam edeceğiz'

08 Mart 2015 23:43

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisi sonrasında uzun top tercihlerinin kötü oyunda etkili olduğunu söyleyerek, "Sesimizi sahaya yansıtamadık" dedi.

Hamzaoğlu, "Bugün kazanan takım Fenerbahçe oldu. Tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Maçın başından sonuna kadar iki taraf da kazanmak için elinden geleni yaptı. Ama Fenerbahçe kazandı. Yolumuza devam edeceğiz. Her şey bitmiş değil. 11 tane daha maçımız var. Devam edeceğiz" diye konuştu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, maça iyi başladıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Oyunu önde kabul ettik. Rakibin baskısına baskıyla karşılık verdik. Pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Daha sonra uzun top tercihimiz kötü oyunda etkili oldu. Sesimizi sahaya duyuramadık. Fenerbahçe kendi evinde oynuyor, kazanmak zorunda. Kolay bir maç değildi. Bazı oyuncularımızın oyundan düşmesi, yerlerine giren oyuncuların da etkili olmaması etkili oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmaya yakışır bir mücadele sergilediler ama kazanamadık" ifadelerini kullandı.

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