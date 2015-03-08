Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'duydum ki unutmuşsun' mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertli ekipten psikolojik bir hamle geldi.

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda sürpriz bir şarkı ile karşılandı. Sporx'te yer alan habere göre, statta Emel Sayın'dan "Duydum ki unutmuşsun" şarkısı çalındı. Spor Toto Süper Lig'de 2013/2014 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarında Dilberay'ın "Akşama geleceğim" şarkısını kullanmış ve gündeme oturmuştu.