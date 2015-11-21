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Spor

Fatih Terim'den Hamza Hamzaoğlu'na: Dalga mı geçiyorsun?

"Zaten biz de gönderildiğimizi antrenmandayken öğrendik. Üzülme; olur böyle şeyler. Sen 3 kupayla anılacaksın"

21 Kasım 2015 00:46

Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'ın yollarının sürpriz bir şekilde ayrılmasının Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i de şaşırttı.

Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan ilginç telefon trafiğini NTV Spor'dan Erbatur Ergenekon'a anlattı. 

Yaşananları anlatırken adını vermese de net bir şekilde Terim'i işaret eden Arif Kızılyalın, önce Hamzaoğlu'nun Terim'e, ardından Terim'in Hamzaoğlu'na açtığı telefonlarda konuşulanları aktardı. 

İşte Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan gönderildiği toplantıdan önce ve sonra yaşananlar:

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile bağlarının koptuğu TT Arena'daki toplantıya gitmeden önce Fatih Terim'i arar. Terim nereye gittiğini sorunca Hamzaoğlu, "TT Arena'ya çağırdılar hocam, gideceğim geleceğim, sonra da idman programını yapacağım, yarınki idmanı sert tutacağım biraz" der. 

Terim'in takımda işlerin nasıl gittiği yönündeki sorusuna ise Hamzaoğlu "4 puan gerideyiz ama iyi" diye yanıt verir. Ardından TT Arena'ya varır ve görevden alınmasıyla sonuçlanan şok toplantı yaşanır.

Toplantının ardından bu kez Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu'nu arar ve "Oğlum sen bizimle dalga mı geçiyorsun. Biraz evvel herşey iyi diyordun şimdi görevden alınmışsın" der. Hamzaoğlu'nun dert yanması üzerine ise Terim "Zaten biz de gönderildiğimizi antrenmandayken öğrendik. Üzülme; olur böyle şeyler. Sen 3 kupayla anılacaksın" diyerek eski yardımcısını teselli eder.

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