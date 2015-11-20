Hamzaoğlu, Galatasaray'a böyle veda etti...

Galatasaray ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Hamza Hamzaoğlu, takımın yaptığı antrenman öncesi tesislere gelerek futbolcularla ve personele vedalaştı. Hamzaoğlu, "Biz doğru ve başarılı işler yaptık. Kendimizi başarılı görüyorum" dedi.

Gün boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Hamzaoğlu, akşam antrenmanından önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bazı yöneticiler, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları ve kulüp personeliyle bir araya geldi. Hamzaoğlu, tesislerde gerçekleşen ve duygusal anların yaşandığı öğrenilen vedalaşmanın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizim için önemli bir o kadar da üzücü bir gün" diyerek söze başlayan Hamzaoğlu, "Bu işin içerisinde bunlar var. Hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz bu zorluğu. 1 sene önce bu kapıdan girdiğimizda çok farklı hedeflerimiz vardı. Bunların kısa vadeli olanlarını yaptık. Uzun vadeli olanları da biraz erteleyeceğiz anlaşılan. Uzun vadeli olanları Allah nasip ederse bir gün gerçekleştiririz" dedi.

"Duygusal bir veda oldu"

Herkesle vedalaştığını belirten Hamza Hamzaoğlu, "Duygusal bir vedalaşma oldu. Oyuncularımızda personelle helalleştik. Basın mensubu arkadaşlarla da helalleşelim dedik. Hakkınızı helal edin. Bizim hakkımız varsa helal olsun" şeklinde konuştu.





"Teklif gelmedi"

Medyada yer alan tekliflerle ilgili çıkan haberlere de değinen Hamzaoğlu, "Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Bir teklif de gelmedi. Gelse de ben şu anda kulübümün çatısı altındayım. Biraz da kendimi dinlemek istiyorum" diye konuştu.

"Bir başarısızlık var ama..."

Şu anda lider değiliz. 3. durumdayız. Bir başarısızlık var ama aldıklarımızla verdiklerimiz doğrultusunda bence oldukça başarılıydık. Kendimizi doğru anlatmamış olabiliriz ama geriye bakınca biz üzerimize düşeni yapmışız bence. Karar sportif de olsa, olmasa da yönetimin aldığı kararı sorgulamak işimiz değil.

"Taraftardan ricam..."

Sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunan Hamza Hamzaoğlu, "Bizi destekleyen çok taraftar olduğunu biliyorum. Bizi değil Galatasaray'ı desteklemek en önemlisi. Biz de dışarıdan kulübü desteğe devam edeceğiz. Taraftardan ricam kulübün kötü günlerinde de yanında olsunlar. Taraftar kötü günde de kulübün yanında olsun. Başarılı da olsa olamasa da oyunculara, hocalara ve yönetime destek olmalarını rica ediyorum. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Geçen sene çok güzel koreografiler hazırladılar. Haklarını helal etsinler" şeklinde konuştu.

"Ailem çok üzüldü"

"Ailem çok üzüldü" diyen Hamzaoğlu, "Biz de bu görevi yaşayan bir aileydik. Üzüldüler ancak yapacak bir şey yok. Birçok kişi telefonla aradı. Çoğuna dönemiyorum. Yönetim kurulu bir karar almıştır. Bunun doğrusunu yanlışını tartışmaya gerek yok" dedi.