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Spor

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Hamza Hamzaoğlu'nun kovulduğuna inanamadı

Selçuk İnan'ın haberi aldıktan sonra bulunduğu yemeği terk ettiği öğrenildi

20 Kasım 2015 19:38

Galatasaray’da oyuncular da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde kaptan Selçuk İnan, ailesi ile birlikte İstanbul Nişantaşı’nda bir restoranda yemek yerken Umut Bulut’un telefonunu olaydan habersiz bir şekilde cevapladı. Hamza Hamzaoğlu’nun gönderildiğine ilk önce inanmak istemeyen Selçuk İnan, “Yalan söylüyorsun, inanmıyorum” dedikten sonra hemen telefonu kapatıp hocasını aradı.

İlk önce yanıt alamazken Hamza Hamzaoğlu bir dakika sonra Selçuk inan’ı aradı. Milli oyuncu direkt olarak söze girerek “Hocam gerçek mi? Bu doğru mu? İnanmak istemiyorum. Bu nasıl olabilir?” diyerek Hamzaoğlu ile duygularını paylaştı.

 

'Yemek yiyecek halim kalmadı' 

 

Ardından hocasından görevi bıraktığının yanıtını alan Selçuk, bu kez hocasını karardan döndürmek için çare aradı. Kaptan, Hocam bu ayrılığın bir geri dönüşü olamaz mı? Ne gerekiyorsa yapalım. Üzerimize düşen bir şey varsa hemen biz de yapalım” sözleri ile çözüm ararken bir süre ikili telefonda sessiz kaldı ve sonrasında Selçuk Hocam müsaitseniz yanınıza gelmek istiyorum” dedi.

Ancak Hamzaoğlu bir gün sonra tesislerde görüşmelerinin daha doğru olacağını söyleyince ikili telefonu kapattı.

Selçuk, çevresindekilerden izin isterken "Kusura bakmayın, ben kalkacağım. Ne yemek yiyecek ne de sohbet edecek halim var” dedikten sonra ailesi ile birlikte restorandan ayrıldı.

 

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