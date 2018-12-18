Fatih Portakal: Erdoğan'a yanıt vermeyeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür düzenlediği seçim mitinglerinde hedef gösterdiği ve hakkında 'yargıyı görev başına çağırdığı' Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan’a yanıt vermeyeceğini söyledi. Portakal, “Biz burada sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin harekete geçmesini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Fatih Portakal için "Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" ifadelerini kullandı. Portakal, bugünkü ana haber bülteninde konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Acaba ne diyecek Fatih, acaba kendisi hakkında söylenen sözlere cevap vermeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hayır, kesinlikle. Eğer böyle bir şey bekliyorsanız ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız. Biz burada sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin harekete geçmesini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz. İçeride büyük sorunlarımız var, hemen sınırın dibinde sorunlarımız var. Sağduyu ile yaklaşmak, milli birlikten bahsetmekten gereken bu günlerde biz Türkiye’nin hem içindeki hem de ekonomisindeki sıkıntıları paylaşmak istiyoruz.”

Ne olmuştu?

Fransa'daki 'Sarı Yelekler' eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin olarak değerlendirmesini canlı yayında yorumlayan Portakal, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti.

Portakal bu sözlere "Başları kesilmelidir, diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, "edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi" paylaşımıyla cevap vermişti.

Ardından Konya'da yapılan toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Portakal'a şu sözlerle seslendi:

"Çözüm süreci falan beklemeyin. Şimdi başlattıkları canlı bomba eylemleriyle büyük şehirlerimizi esir altına almaya kalkıştılar. Bu sırada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."