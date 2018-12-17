Fatih Portakal'a meslektaşlarından destek: Bu, bir gazeteciyi hedef göstermektir; bu sözleri emir telakki edecek bir sürü insan var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür düzenlediği seçim mitinglerinde hedef gösterdiği ve hakkında 'yargıyı görev başına çağırdığı' Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'a meslektaşlarından destek geldi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından 'provokatörlükle' suçlanan Portakal'a çok sayıda gezeteci sosyal medyadan destek verdi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Narenciye midir, mandalina mıdır; bilmezsen haddini, millet patlatır enseni

Portakal, geçen hafta FOX TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Fransa'daki 'Sarı Yelekler' eylemlerini gündemine almış ve hükümetten isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti. Erdoğan, Portakal'a yönelik 'eleştirilerini' bugün de Konya'daki toplu açılış töreninde şöyle sürdürdü:

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."

"Bir gazeteciyi açıktan hedef göstermektir"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Portakal'ın açıktan hedef gösterildiğini belirtti ve yapılanların "bir seçim uğruna" değmeyeceğini belirtti.

"Memlekette gazeteciliğin nasıl zor koşullarda yapıldığının bir örneği daha"

Gazeteci Banu Güven ise Portakal örneğiyle Türkiye'de gazeteciliğin durumunu gözler önüne serdi.

"Ne portakal ne de mandalinadır, gazetecidir"

Eski Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Antalya Milletvelili Barış Yarkadaş da Portakal'ın açık bir şekilde hedef gösterildiğini belirtti. Yarkadaş şunları söyledi:

"FOX TV Ana Haber sunucusu meslektaşımız Fatih, ne portakal ne de mandalinadır! FATİH GAZETECİDİR! Fatih bu ülkedeki bir gerçeği; demokrasinin olmadığını açıkça dile getirdiği için hedefe konuluyor ve yerel seçim öncesi sindirilmeye çalışılıyor. Şu bilinsin ki; Fatih Portakal yalnız değildir!"

"Dün Kılıçdaroğlu'na, bugün Portakal'a..."

BirGün gazetesi yazarı Fatih Yaşlı da, konuya dair şu paylaşımda bulundu:

"Bunu birilerinin bir emir, bir çağrı olarak görmeyeceği, durumdan vazife çıkarmayacağı düşünülebilir mi? Dün Kılıçdaroğlu'na, bugün Portakal'a... Gerçekten inanılmaz."

Eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fatih Portakal'a destek oldu. Dündar, "Demek ki neymiş: Fatih Portakal doğru söylemiş" diye yazdı.