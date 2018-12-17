Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Narenciye midir, mandalina mıdır; bilmezsen haddini, millet patlatır enseni

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'a tepki gösterdi. Portakal'ın halkı "sokağa çağırdığını" söyleyen Erdoğan, gazeteciye "Haddini bil" dedi.

Konya'da yapılan toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Portakal'a şu sözlerle seslendi:

"Çözüm süreci falan beklemeyin. Şimdi başlattıkları canlı bomba eylemleriyle büyük şehirlerimizi esir altına almaya kalkıştılar. Bu sırada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."

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Ne olmuştu?

Fransa'daki 'Sarı Yelekler' eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin olarak değerlendirmesini canlı yayında yorumlayan Portakal, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti.

Portakal bu sözlere "Başları kesilmelidir, diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, "edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi" paylaşımıyla cevap vermişti.