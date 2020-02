Erdoğan: Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılacağını duyurduğu operasyonlarla ilgli olarak, "500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz" dedi. "Bir gece ansızın gelebilir" diyen Erdoğan, "Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerini hatırlatan Erdoğan, "10 tane, 12 tane ağacı bir yerden bir yere sökülüp dikilecek kıyameti koparacaklar. Dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Bezm-i Alem Camii'ne bira şişeleriyle girdiler. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimizi yağmaladılar" ifadesini kullandı.

Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, ‘camide içki içildi’ iddiasını yalanlamıştı.

Öte yandan Erdoğan, gazeteci Fatih Portakal'ı da bir kez daha hedefine aldı. "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor" diyen Erdoğan, "Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözlerini sarf etti.

Erdoğan, ayrıca 9 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Yüksek Hızlı Tren kazasında sorumluların yasalarçerçevesinde hesabının sorulacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir ülkeye bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Bu iş lafla olmaz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri. Bay Kemal lafla olmuyor bu iş. İcraat icraat. Ne yaptın bu ülkede onu söyle. SSK'da genel müdürlük yaptın. Bütün hastanelerimiz rezalet içindeydi. Sağlam giren sakat çıkardı.

"Yurt dışı seyahatlerimizde diğer ülkeleri gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz.

"Hizmete dönüşmeyen sevgi kuru hamasetten ibaret kalır. Siyaset yoluyla 40 yıldır fiili hizmet olarak da çeyrek asırdır gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde demokraside ve ekonomide ülkemizi bu seviyeye taşımasaydı nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi tahayyül bile edemiyoruz.

"İşte Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'de en son da Sincan'a bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştum. Fırat'ın doğusundaki teröristlerin gitmesi lazım. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmalıyız. Hayat geçirdiğimiz hiçbir projenin boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz.

"Tezgâhlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık. 20 sene öncesini bir düşünün hava limanı var mıydı? 4 gidiş, beş geliş yollarımız var mıydı? Ama şimdi Mevlana'yı işte görüyorsunuz işte nasıl salonlarda anıyoruz. Binlerce insanın katılabildiği törenlerde huzur içinde anıyoruz. Konya'ya yakışan bir stadımız yoktu ya.

"Hızlı treni Konya'ya getirdik mi? Getirdik. Bir de bunlara sorun ya siz ne yaptınız? Sağ olsun belediyecilikte gerçekten Tahir kardeşimizin, önceki kardeşlerimizin Konya'ya hizmetleri oldu. Kardeşlerim sadece son 5-6 yılımızı gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız saldırılardan Allah'ın ve milletimizin desteğiyle altından kalktık. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. 15 Temmuz'da suçu olanlar bedelini ödeyecekler.

"(Gezi Eylemleri) 10 tane, 12 tane ağacı bir yerden bir yere sökülüp dikilecek kıyameti koparacaklar. Dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Bezmialem Camii'ne bira şişeleriyle girdiler. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimizi yağmaladılar.

"Bazıları ağlıyorlar 'Benim oğlumun suçu yok,' diye. Suçu yoksa çıkar. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Bunların hesabını ödetmezsek Allah'a hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın.

"Çözüm süreci falan beklemeyin. Şimdi başlattıkları canlı bomba eylemleriyle büyük şehirlerimizi esir altına almaya kalkıştılar. Bu sırada Bay Kemal sokağa çağırıyor.

"(Fatih Poratakal tepkisi) Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.

"Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gittin. Bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye idi. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Anında bedel ödersin, Ha bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun. Sandıkla alabiliyorsan, al. Ne diyor, bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. Benim milletim CHP'ye bu güne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Ben buna inanıyorum.

Fırat'ın doğusuna operasyon

"Suriye'de pervasızca oynanan oyun 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Bu süreci devam ettiriyoruz. Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler, hala varlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Teröristleri himaye edenlere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz.

"Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebilir. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış.