Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığı mehter marşlı programlarla gündeme gelen gazeteci Erkan Tan'ın "Gezicilerin başları kesilmeli" sözlerini hatırlatan Portakal, "Başları kesilmelidir, diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, "edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti.

Ne olmuştu?

Fransa'daki 'Sarı Yelekler' eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin olarak değerlendirmesini canlı yayında yorumlayan Portakal, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti.

Portakal, programda şunları söylemişti: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."