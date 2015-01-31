Fatih Belediye Başkanı: İyi ki Kapalıçarşı'nın çatısından motosiklet geçti, orada tuvalet bile olduğunu gördük

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in tarihi Kapalıçarşı’nın restore edilmesine ilişkin açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı. James Bond çekimlerine atıfta bulunan Demir’in “iyi ki motosikletle Kapalıçarşı'nın çatısında dolaşmalarına izin vermişiz. O sayede çatının üzerinde tuvalet bile olduğunu fark ettik” sözlerine yer veren Munyar restorasyonun toplamda 250 milyon lira tutacağını belirtti.

“Restorasyon ücretini karşılamak için Fatih Belediyesi bir gün kamulaştırma yetkisini kullanmak zorunda kalır mı?” sorusunu dile getiren Vahap Munyar’ın “İstesek kamulaştırma yetkisini kullanabiliriz ama..” başlığıyla Hürriyet gazetesine yayımlanan (31 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'yla ilgili durum tespiti yaparken James Bond'un çekiminden örnek verdi:

- İyi ki motosikletle Kapalıçarşı'nın çatısında dolaşmalarına izin vermişiz. O sayede çatının üzerinde tuvalet bile olduğunu fark ettik.

Kapalıçarşı'nın restorasyonu için 2007'de sürecin başlatıldığına değindi:

- 2009'da Eminönü ilçesi ile Fatih birleşti. Böylece Kapalıçarşı'ya biz el attık. Ekim 2009'da restorasyon projesi için ihale açtık. Mayıs 2010'da ilk restorasyon projesi raporu çıktı. Koruma Kurulu yeterli görmedi. Yeniden çalışıldı, Nisan 2012'de raporu yeniden gönderdik. Onayların önemli bölümü Eylül 2014'te tamamlandı.

25 milyon liralık bütçeyle Kapalıçarşı'nın restorasyonu projesini hazır hale getirdiklerini vurguladı:

- Bundan sonrası hak sahiplerine kalıyor. Anlaşıp, restorasyona karar verecekler. Biz de bu süreçte altyapıyı hazır hale getireceğiz. Örneğin İSKİ, 13 milyon lira harcayarak su ve kanalizasyon sorununu tümüyle çözecek. Isıtma ve soğutma işi de halledilecek.

Kapalıçarşı'daki hak sahibi sayısını sorduk:

- 3 bin 125 dükkan, 2 bin 700 parsel var.

Sonra 27 handan 2'sini örnek gösterdi:

- Hanlar otele dönüştürülebilir görünüyor. İkisini bu amaçla örnek gösterdik. Birisinde 200'ü aşkın hak sahibi çıktı. Diğerinde de çoğunluk hissenin 87 yaşında bir kadına ait olduğunu tespit ettik. "Sizin han otel ruhsatına kavuştu" dedik. Yanıtı, "Dokunmayın" oldu.

Kapalıçarşı'yı şu anda bir derneğin yönettiğini anımsattı:

- Restorasyon kararı için daha güçlü yönetim yapısına ihtiyaç var. Oradaki esnaf ve mülk sahipleriyle en az 30 kez görüştük. Yönetim konusunda 3 farklı öneride bulunduk.

Önerileri sıraladı:

- Birincisi: İBB, Fatih Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün birer temsilcisinin yer alacağı 11 kişilik bir yönetim kurulu olsun. 7 kişiyle çoğunluk ve Başkanlık hak sahiplerine kalsın. İkincisi: Kamudan söz konusu 4 temsilci yönetim kuruluna girsin ama oy hakkı olmasın. Üçüncüsü: Kamudan 4 temsilci, danışma kurulunda yer alsın. Dördüncüsü: Kamudan hiç kimse yönetim veya danışma kuruluna girmesin. Beşincisi: Hak sahiplerinin alternatif önerisine bakalım.

Fatih Belediyesi'nin ve kendisinin söz konusu yönetimde görev almak istemediğini kaydetti:

- Bence en iyisi, 4 kamu temsilcisinin yer aldığı bir danışma kurulunun oluşması. Danışma kurulu, Kapalıçarşı'nın restorasyonuna önemli katkı verebilir.

- Hak sahipleri kendi anlaşamazsa ne olacak?

- Anlaşıp restore ettirmek onların yararına. Mülklerinin değeri artacak. Yılda 91 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı daha cazip olacak.

Yetkisine işaret etti:

- Aslında Kapalıçarşı'da restorasyon başlamadığı takdirde kamulaştırma yetkimiz var. Ancak, bunu asla kullanmak istemiyoruz.

Demir'in hesaplarına göre Kapalıçarşı'nın restorasyonuna toplam 250 milyon lira gerekiyor.

Oradaki paramparça hak sahibi yapısı, bu kararı alabilir mi?

Fatih Belediyesi bir gün kamulaştırma yetkisini kullanmak zorunda kalır mı?