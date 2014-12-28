Kapalıçarşı artık kuyumcularıyla değil, 'çakma' ürünleriyle anılıyor...

Dünyanın en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı artık kuyumcuları ile değil “çakma” ürün satan mağazaları ile anılmaya başladı. Her gün yüzbinlerce turistin gezdiği çarşıda dünyaca ünlü markaların birebir taklit ürünleri satılıyor. Saatten monta, parfümden çanta ve ayakkabıya kadar binlerce taklit ürünün müdavimleri arasında turistlerden sonra ünlüler ve zenginler geliyor.

Burak Coşan'ın Hürriyet'teki haberine göre, tarihi 550 yıl öncesine dayanan ve içinde 3 bin 500’den fazla mağaza olan Kapalıçarşı kabuk değiştiriyor. Geçmişte kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıda artık çakma ürün satan mağazaların sayısı hızla artmaya başladı. Mahalle kuyumcularının sayısının artmasıyla boşalan dükkanları, taklit ürün satanlar doldurmaya başladı. Parfümden saate, ayakkabıdan çantaya kadar dünyaca ünlü markaların ürünlerinin sahteleri raflardaki yerini aldı. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan çarşıyı en çok ziyaret edenler arasında turistler bulunuyor. Günlük ziyaretçi sayısı 300 bin ile 500 bin kişi arasında değişen Kapalıçarşı’da satılan ‘çakma’ ürünleri orijinallerinden ayırmak ise pek mümkün değil.

Futbolcular da alıyor

Satılan ‘çakma’ ürünleri orijinallerinden ayırmanın tek yolu satış fiyatları. 25 bin Euro’luk Patek Philippe saatin fiyatı ‘Çakmaçarşı’da 700 liradan başlıyor. Orijinal saatler satan mağazaların vitrinlerine benzer şekilde hazırlanan Kapalıçarşı’daki mağazalar günün her saatinde müşterilerle doluyor. Her mağazanın önünde bekleyen çalışanlar vitrindeki saatlerin fotoğraflarının çekilmesine müsaade etmiyor. Çalışanlar gerekçe olarak şunu söylüyor: “Lütfen fotoğraf çekmeyin taklit ediyorlar.”

Hem orijinal, hem taklit

Hublot’dan Tag Heuer’a, Omega’dan Rolex’e kadar birçok markanın ‘çakma’ ürünlerinin satıldığı bir mağazadan fotoğraf çekmek için izin alıyoruz. Mağaza çalışanı saatlerin 400 liradan başladığını, 2 bin liraya kadar çıktığını söylüyor. Vitrinde yer alan ürünlerin en büyük saat mağazalarında dahi tek bir vitrinde toplanamayacağını iddia eden çalışan, “Eğer bu saatler orijinal olsaydı bu vitrinin toplam değeri 2 milyon Euro’yu geçerdi” diyor. Saatleri en çok turistlerin tercih ettiğini ifade eden çalışan şunları söylüyor:

“Türkiye’den birçok sanatçı ve futbolcu da buralardan saat alıyor. Üst düzey şirket yöneticileri de bizi tercih ediyor. 5 tane orijinal saat aldıysa, 5 tane de ‘çakma’ saat alıyor. Kimse o saatlerin sahte olduğunu fark etmiyor.”

1000 liraya taklit çanta

12. kapıdan giriş yaptıktan sonra sağlı sollu mağazalarda ‘çakma’ saat satan mağazaları geçtikten sonra bu sefer karşımıza ‘çakma’ çantacılar çıkıyor. Dünyaca ünlü markların taklit ürünleriyle vitrinleri süslenen mağazaların en büyük müdavimleri arasında kadınlar yer alıyor. Louis Vuitton, Hermes, Prada, Chanel, Dolce Gabbana, Hermes, Burberry ya da Micheal Kors gibi çanta markaları ‘Çarşı’da en çok talep gören ürünler arasında. Orijinalleri 2 bin dolardan başlayan çantaların fiyatları modellerine göre değişiyor. 20 bin dolara da çantalar bulunabiliyor. Ancak ‘çakmaçarşı’daki çanta modellerinin fiyatlarını deri kalitesi belirliyor. Prada markalı ‘çakma’ çantanın fiyatı bazı mağazalarda 150 lira olurken, bir diğer mağazada fiyat 600 liraya kadar çıkıyor. 1000 liraya ‘çakma’ ürün satan bir mağaza çalışanı şunları söylüyor:

“Prada’nın bir modelinin aynısını yaptık. Sadece üzerine Prada yazmadık. Kaliteli bir deri kullandık. 500 lira fiyat belirledik. Ancak alan olmadı. Daha sonra çantaların üzerine Prada yazdık. 750 liraya satışa çıkardık. Kısa sürede tükendi.”

Çakmanın bile çakması var

Dünyanın en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’da satılan çakma ürünler saat ya da çantalarla bitmiyor. En çok satılan ürünler arasında parfümler yer alıyor. Ancak çakma parfümlerin fiyatları bile kalitesine göre belirleniyor. Chanel marka parfüm 50 liradan satılıyor. Çakma olan bu parfümün orjinalinden ayrılamadığını iddia eden çalışana göre ikinci kalite Chanel parfüm de var. Sıkılan kokunun daha az kalıcı olduğunu söyleyen çalışan, bunun fiyatının ise 30 lira olduğunu belirtiyor.

3 bin 750 liralık mont 450 liraya

Monttan ayakkabıya kadar her markanın çakmalarının bulunabildiği çarşıda 3 bin 750 liradan satılan orijinal Moncler montların fiyatı ‘çakma’ tezgâhlarında 450 liradan satışa sunuluyor. Daha çok pahalı markaların taklit ürünleri yapılırken, çakma ürünlere bu kadar para vermek istemeyen müşteriler de düşünülmüş. Adidas’tan Puma’ya kadar tüm markaların taklit ürünlerinin yer aldığı çarşıda bir spor ayakkabının fiyatı 50 liradan başlıyor.

1 milyar dolarlık taklit ürün satılıyor

Türkiye’de hacmi 1 milyar doları aşan taklit ürünler, sosyetenin altın gününe de girdi. Özellikle Kapalıçarşı’da taklit çanta ve aksesuarla ünlenen bazı dükkân sahiplerinin kadın günlerine davet edildiği belirtiliyor. Lüks markaların başlattığı hukuk mücadelesine karşı alternatif yollar arayan taklitçilerin en güvenilir kanal olarak bu toplantıları tercih ettiği ortaya çıktı. Çanta ve aksesuarların yer aldığı katalogla satış yapan taklitçiler, 5-10 bin dolarlık çantaları 500- 600 TL’ye satıyor.