Kapalıçarşı, AVM olmak istiyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, “Kapalıçarşı 300 milyon liralık yatırımla yenilecek” açıklamasına, Kapalıçarşı esnafından destek geldi. “Yıllardır bu dönüşümü beklediklerini ancak her yıl aynı vaatlerin verilip uygulanmadığını” ifade eden esnaf şimdi, “bu iş için ceplerinden ne kadar para çıkacağını” merak ediyor.

Kapalıçarşı’daki bijuteri dükkânında çalışanlardan Rıza Kocaoğlu, neredeyse 10 yıldır aynı vaadi duyduğunu belirterek, “Artık yenileme şart, duvarlar, çatı üstümüze çökecek, yerler zaten kırık, turist bile soruyor” dedi. Çarşıyla, esnafın seçtiği Kapalıçarşı Esnafları Derneği’nin ilgilendiğini belirten Kocaoğlu, restorasyonda belediyenin daha fazla etkili olmak istediğini dile getirdi.

Esnaf herkese kızgın

Duygu Erdoğan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, çoğu esnaf ismini vermek istemedi. Hem çarşı içindeki dernek yapılanmasına, hem de belediye ile Turizm Bakanlığı’na kızgınlar. Yeterince tanıtım yapılmaması, çöplerin toplanmaması ve çarşının bir türlü yenilenmemesine kadar pek çok sorunları olduğunu söylediler.

Kuruyemişçi dükkânı işleten bir esnafla konuşurken konuyu duyan etrafımıza toplanıyor. Kuruyemişçi bizi kolumuzdan tutup, çarşının yıkılan dökülen yerlerine götürerek, şunları söylüyor:

“Dünyanın en önemli çarşılarından birindeyiz. Böyle tarihi bir yerin bu hale gelmesi çok üzücü. Bir an önce restorasyon istiyoruz. Bu çalışmaları mal sahipleri de, çalışanlar olarak da destekleriz. Daha fazla turist için bu çok önemli bir adım.”

50 bin dolar kira veren var

Kapalıçarşı kendi içinde pek çok cadde ve sokaklara bölünmüş durumda. Halıcılar, kuyumcular, takkeciler, keseciler gibi sokaklarda bu işleri sürdüren pek çok esnaf var. Ödedikleri kira da cadde ve sokağa göre değişiyor. Ana cadde kiraların en yüksek olduğu alan. Esnafın verdiği bilgiye göre burada kiralar 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Daha yüksek kira ödeyenlerin de olduğunu vurgulayan esnaf en az kira giderinin ise 4 bin dolar olduğunu dile getiriyor. Ayrıca her esnaf bulunduğu konum ve dükkan büyüklüğüne göre çarşı içindeki esnaf derneğine de aidat ödüyor.

‘Kapanış saati ileri alınsın’

Mülk sahiplerinin çoğu belediye ve esnaf derneği tarafından yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilmiş. Belediye konuyla ilgili kitapçıklar da dağıtmış. Esnaf yenilenme konusunda hemfikir olmasının yanı sıra öneriler de getiriyor. Hatta proje içindeki bazı önerileri ‘öncelikle uygulanması gereken maddeler’ olarak bizimle paylaşıyor.

Esnafın ilk isteği, çarşının 19:00 olan akşam kapanma saatinin daha geç saatlere uzatılması. Bununla birlikte tıpkı bir ‘AVM tarzını’ yakalayabileceklerini söylüyorlar. Üzerinde anlaşmaya varılan diğer istek ise çarşı etrafındaki eski hanların otel olarak kullanılması. Esnaf bu sayede, çarşı etrafında daha rahat konaklayacak turistin bölgeye daha sık geleceğini ifade ediyor.

‘Yenileme süreci esnafla olmalı’

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkan Vekili İsmail Yeşil ile derneğin avukatı Bilgehan Karış sorularımızı yanıtladı. Yeşil, “Siz gelmeden ‘Tarihi Kapalıçarşı’ya 300 milyonluk neşter’ haberini okuyorduk, yönetim planı hazırladığımızı söylemiştim, belediye ile her çarşamba toplantımız var, çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Avukat Karış ise bu yenilenme sürecinde olmazsa olmazlarının ‘esnafın yönetime dahil edilmesi’ olduğunu vurguladı. Karış, “Bu işin yapılması belediye desteği olmadan mümkün değil ama burası 500 yıldır dernek tarafından yönetilmiş, dernek söz sahibi olmuş, yönetimdeki haklarımızın korunmasını istiyoruz. Belediye bir yönetim planı hazırlamıştı bunu kabul etmedik, alternatif bir plan için çalışıyoruz” diye konuştu.