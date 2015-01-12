Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı yönetimine 'el koyacak'

AKP’li Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı için hazırladığı 'yenileme projesi'nin içerisine 'yönetime el koyma' planını da yerleştirdi. Plana göre, Kapalıçarşı yönetiminde Fatih Belediyesi’nin de söz hakkı olacak. Taslağa göre, yönetim kurulunun alacağı her kararı Fatih Belediyesi onaylayacak. Bütçeyle, hesapla, ihaleyle ilgili kararları da yine belediye onaylayacak. Belediye hem genel sekreter, hem müdür atayacak.

Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, taslağa itiraz eden CHPli meclis üyesi Soner Özimer, “Ecevit döneminde ‘Kapalıçarşı esnafı hükümeti yerinden oynatır’ derlerdi. Fatih Belediyesi rant için böyle yapıyor” dedi. Kapalıçarşı Esnaflar Derneği üyesi Seçkin Arıca da, Osmanlı döneminden beri 555 yıldır Kapalıçarşı’yı esnafın yönettiğini belirterek, “Belediye bize bu taslağı dayatıyor. Belediye taslağında bizim yönetimde olmamızın bir anlamı yok. Biz belediyenin sadece denetlemede olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kapalıçarşı yönetim planı

Fatih Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantılarında Kapalıçarşı yenileme avan projesi tartışıldı. Proje CHP’lilerin ‘ret’ oyuna karşın AKP’lilerin oyuyla kabul edildi. Fatih Belediyesi proje kapsamında bir de Kapalıçarşı yönetim planı hazırladı. Plan taslağında Kapalıçarşı 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulunun 7 üyesi Kapalıçarşı mülk sahibi esnafından seçilirken 4 üye de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, valilik ve vakıflar idaresinden olacak. Taslak planda kiracıların söz hakkı bulunmuyor. Kurul, Kapalıçarşı’daki atık su sorunundan bütçe harcamalarına kadar tarihi çarşıyla ilgili her konuda söz sahibi olacak. Belediyenin plan taslağına karşı Kapalıçarşı Esnaflar Derneği de sadece esnafın yönetimde olduğu bir taslak hazırlıyor.

'Kapalıçarşı’da rant var'

CHPli meclis üyesi Özimer şöyle konuştu:

“Kapalıçarşı’nın yetkileri derneğe ait. Fatih Belediyesi hazırladığı taslakla yönetim içinde bulunmak istiyor. Çarşının harcama kalemleri Fatih Belediyesi’nin denetiminde olacak. Plan taslağıyla ortak alanlarda da belediyenin söz hakkı doğacak. Kapalıçarşı’nın yenilenmesi konusunda herkes hemfikir. Kapalıçarşı’da rant var. Bir dükkânda 32 aile hissedarı var, temsil yetkisi kimde olacak mesela. Orada İBB’nin ve vakıflar idaresinin yerleri var.”

AVM yönetim planı

Kapalıçarşı’da mülk sahibi olan Kapalıçarşı Esnaflar Derneği üyesi Seçkin Arıca da çarşının yenilenmesine karşı olmadıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yönetim planında anlaşamıyoruz. Belediye bize kendi planını dayatıyor. AVM yönetim planı getirmiş. Burası AVM değil ki tarihi çarşı. Dernek de bir taslak çalışması yapıyor. Biz Kapalıçarşı esnafı olarak derneğin yaptığı taslağı istiyoruz. O taslakta tamamen esnaf söz hakkı sahibi. 555 yıllık Kapalıçarşı 555 yıl boyunca esnaf tarafından yönetilmiş. Ne belediye ne de hükümet karışmış. Osmanlı’da dahi esnaf yönetmiş. Biz de esnaf tarafından yönetilmesinden yanayız. Taslağa göre yönetim kurulunun alacağı her kararı Fatih Belediyesi onaylayacak. Bütçeyle, hesapla, ihaleyle ilgili kararları da onaylayacak. Genel sekreter ve müdür atayacak. Belediye taslağında yani bizim yönetimde olmamızın da bir anlamı yok. Her şeyi onlar yapacak, bizim 7 kişi olmamazın bile bir anlamı yok. Biz 11 tane esnaf istiyoruz. 4 tane kamu istiyoruz, kamuda da vakıflar idaresini istemiyoruz. Onun yerine Turizm Bakanlığı’nı istiyoruz. Şu andaki yönetimde valilik var, ama sadece denetliyor. Oy kullanma, başkan olma ve imza hakkı yok. Gene sadece denetçi olarak olmalarını istiyoruz. Zaten esnafın yüzde 95’i de aynı fikirde.”

'Kapalıçarşı’yı biz biliriz'

Kapalıçarşı’da mülk sahibi ve kiracı Zafer Sarıaltun ise Kapalıçarşı sahiplerinin esnaf olduğunu söyledi. Sarıaltun şöyle konuştu:

“Kapalıçarşı sahipleri her zaman esnaflardır. Kiracılardır, mal sahipleridir. Biz kendimizi belediyeden daha iyi biliyoruz. Bize bazı şeyleri dayatmaya çalışıyorlar. Biz orada para kazanmaya çalışan insanlarız. Öncelik esnafın olması lazım. Osmanlı’da da böyle olmuştur. Orayı bilmeyen biri orayla ilgili teşhis koyamaz.”

Esnaf Cem Özboyacı da Kapalıçarşı’nın yenilenmesini desteklediğini fakat yönetimi esnafın oluşturması gerektiğini söyledi.

007 James Bond serisinin seti

Birçok film çekiminde set olarak da kullanılan Kapalıçarşı da 2012 yılında çekilen 007 James Bond serisinin son filmi 'Skyfall'un çekimleri sırasında 3 motosikletin çatıda tur atmaları eleştirilere neden olmuştu. Kovalama sahnesinin çekimleri sırasında motosikletler birçok kremitin kırılmasına neden olmuştu. Çekimlere tepkilerin artması üzerine film ekibi çatının görünememesi için paravanlar kullanmıştı.