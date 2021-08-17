Fatih Altaylı: Marcao’nun bilmem ne kadarlık maliyeti, takımdaki fonksiyonu falan beni ilgilendirmez, özür mözür de kabul edilemez; basarım tekmeyi defolur gider

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün Galatasaray ile Giresunspor maçında Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra yumruk atmasına ilişkin olarak "Bu oyuncunun bilmem ne kadarlık maliyeti, takımdaki fonksiyonu falan da beni ilgilendirmez. Özür mözür de kabul edilemez. Basarım tekmeyi. Defolur gider" dedi.

Giresunspor-Galatasaray karşılaşmasının 61. dakikasında, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyen ve oyuncuya önce kafa daha sonra da yumruk atan Marcao'nun takımdan gönderilmesi gerektiğini söyleyen Altaylı, "Galatasaray ligin ilk maçında taraftarlarına bir utanç yaşattı. Her geçen sene daha kötü bir futbolcu haline gelen Marcao, her geçen sene biraz daha kötü bir insan olmaya başladığını da gösterdi. Sahada takım arkadaşı Kerem’e saldırdı önce kafa attı sonra yumruklar savurdu. Djagne anında sertçe araya girmese muhtemelen daha kötüsü de olacaktı. Rakip takımların taraftarları anında “Marcao Galatasaray’dan atılsın” kampanyası başlattı. Yıllardır sahalarda bir centilmenlik abidesi gibi dolaşan Fenerbahçe eski kalecisi Volkan Demirel de Marcao’nun Giresun’dan direkt Brezilya’ya yollanması gerektiğini söyledi.

Aynı şey kendi takımlarında olsaydı elbette böyle bir şey söylemeyeceklerdi, bunu biliyoruz. Ama açık söylüyorum. Ben de onlarla aynı fikirdeyim. Hiçbir şey Marcao’nun sahada yaptığını hoş gösteremez. Bu yapılanın hiçbir kabul edilebilir tarafı yoktur. Aşırı gerilim nedeniyle rakiple kavgayı anlarım da, kendi takım arkadaşına kafa ve yumruk atmayı anlamam. Kimin haklı kimin haksız olduğu, bu olayın gerekçesi falan umurumda olmaz. Bu oyuncunun bilmem ne kadarlık maliyeti, takımdaki fonksiyonu falan da beni ilgilendirmez. Özür mözür de kabul edilemez. Basarım tekmeyi. Defolur gider. Tabii bugün Marcao’ya demediğini bırakmayan bazı rakip taraftarlar Marcao kendi takımlarına gelirse çok mutlu olurlar o ayrı. Ben o taraftarlardan değilim" ifadelerini kullandı.

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